Rhein siegt am Neckar

Acht Kilometer lang führte Felix Oettinger. Dann musste der 29-Jährige aus Mannheim Sebastian Rhein an sich vorbeiziehen lassen. Oettinger wurde in 37:01 Minuten Zweiter, freute sich aber dennoch: „Das war nach langer Zeit mein erster größerer Lauf.“ Roman Gunthaler kam in 37:40 Minuten auf den dritten Rang.

Die Haßlocherin Yvonne Jung war in 45:20 Minuten schnellste Frau. „Meine Bestzeit über zehn Kilometer liegt bei 41 Minuten, aber ich habe gemerkt, dass ich am vergangenen Wochenende den Marathon an der Deutschen Weinstraße in Bockenheim gelaufen bin“, verriet die 37-Jährige.

Triumph trotz müder Beine

Trotz müder Beine lief Jung zu einem souveränen Sieg. Lisa Bessler aus Trösel, die für den Finest Fitness Club aus Weinheim an den Start gegangen war, wurde in 47:01 Minute Zweite. Platz drei ging an Hannah Blumenstiel, die ihr allererstes Rennen überhaupt absolvierte. Die 25-Jährige startete für Eurohem Agro Gmbh.

Christian Herbert, Geschäftsführer von der Sporteventagentur M3, die zusammen mit dem PSV Mannheim den Brückenlauf wieder neu belebte, zog ein positives Fazit: „Das ist eine wunderschöne und vor dem Marathon genau passende Veranstaltung.“

