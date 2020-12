Rheinau bindet Brandenburger

Mannheim.Fußball-Kreisligist Rot-Weiß Rheinau hat den Vertrag mit Trainer Peter Brandenburger (Bild) verlängert. Er wird auch in der Saison 2021/22 bei den Rheinauern auf der Bank sitzen, teilte der Club mit. „Wir sind sehr froh, in dieser schweren und auch ungewissen Zeit der Corona-Pandemie, frühzeitig die Weichen für die Zukunft stellen und den bisher erfolgreichen Weg mit Peter Brandenburger weiter gehen zu können“, hieß es in der Mitteilung des SC Rot-Weiß. Mit dieser Zusage habe der Verein die wichtige Personalie auf der Trainerposition frühzeitig geregelt und könne die weiteren Planungen vorantreiben.

A-Lizenz-Inhaber Brandenburger löste Ende September Ralf Eckl als Trainer ab. Danach startete er mit seiner Mannschaft mit fünf Siegen in Folge eine Serie und führte den Sport-Club vor der erneuten Unterbrechung des Spielbetriebs auf Platz zwei der Kreisliga. red

