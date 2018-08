Rheinau feiert späten Ausgleich im Derby

MANNHEIM.Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga haben zwei der vier Aufsteiger weiter Fahrt aufgenommen: Während der SV Enosis und der FV Leutershausen souveräne Siege einfuhren, mussten der TSV Amicitia Viernheim II und die Spvgg Ketsch II viel Lehrgeld bezahlen. Die favorisierten Wallstädter zeigten sich vor dem Tor gandenlos. Rheinau musste sich mit einem Remis begnügen, und der FK Srbija lieferte sich mit Hockenheim einen torreichen Schlagabtausch.

Reilingen – Weinheim II 2:2 (0:1)

In einer hart umkämpften Partie gegen die TSG Weinheim bewies der SC Reilingen mit zwei Ausgleichstreffern in der Schlussviertelstunde viel Moral und ergatterte damit einen wohlverdienten Punkt.

Wallstadt – Friedrichsfeld 4:1 (2:0)

Der FC Germania Friedrichsfeld stellte sich für die SpVgg Wallstadt zwar als unangenehmer Gegner heraus, doch die Wallstädter gewannen dank ihrer effektiven Offensive, die keine Chance ausließ.

Rheinau – Gartenstadt II 1:1 (0:1)

In einer ausgeglichenen Begegnung lag der SC Rot-Weiß Rheinau gegen den VfB Gartenstadt lange zurück, jedoch brachte Kapitän Salvatore Vullo dem spielbestimmenden SC neun Minuten vor Abpfiff den längst verdienten Ausgleich.

Lützelsachs. – Viernheim 5:2 (3:1)

Das effektive Angriffsspiel und ihr Schlüsselspieler Fernando Cabrera waren ausschlaggebend für den 5:2-Sieg der TSG Lützelsachsen gegen den TSV Amicitia Viernheim.

Turanspor – Ketsch II 8:1 (3:0)

Die Spvgg Ketsch konnte nicht am vielversprechenden Saisonauftakt anknüpfen und hatte beim 1. FC Turanspor nicht den Hauch einer Chance. Der Liga-Neuling wurde mit einem 8:1-Kantersieg von Turanspor regelrecht überrollt.

SV Enosis MA – Lindenhof 4:1 (3:0)

Der MFC Lindenhof konnte aus seinen zahlreichen Chancen zunächst kein Kapital schlagen und musste in der Folge dann mitansehen, wie der SV Enosis Mannheim innerhalb von zehn Minuten drei schnelle Tore erzielte und somit schon in der ersten Halbzeit die Entscheidung herbeiführte. Nach dem Seitenwechsel ließ Enosis kaum noch etwas anbrennen und erwischte mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel einen perfekten Start.

MFC Phönix – Leutersh. 0:1 (0:0)

Der FV Leutershausen gewann in einem weitgehend ereignisarmen Aufeinandertreffen mit 1:0 gegen den harmlosen MFC Phönix.

FK Srbija – Hockenheim 3:3 (2:2)

In einer über weite Strecken temporeichen Partie lieferten sich der FK Srbija und der FV Hockenheim ein Duell auf Augenhöhe. Srbija ging zwar drei Mal in Führung, aber die Rennstädter ließen nicht locker und wussten immer den Spielstand zu egalisieren, sodass am Schluss ein leistungsgerechtes 3:3-Untentschieden stand.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018