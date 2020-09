Rheinau lässt Federn gegen Edingen-Neckarhausen

Mannheim.In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, untermauerte der FV Brühl II gegen den TSV Neckarau II seine Ambitionen und bleibt weiter ohne Punktverlust. Die TSG Rheinau musste sich Edingen-Neckarhausen geschlagen geben.

V. Neckarh. – Altlußheim 7:0 (3:0)

In einer einseitigen Partie feierte der FC Viktoria Neckarhausen mithilfe des Dreifachtorschützen Fuchs gegen deutlich unterlegene Altlußheimer den ersten Sieg der Saison.

Seckenheim – Ketsch II 1:4 (1:0)

Der SV Seckenheim ging in der ersten Hälfte gegen die Spvgg Ketsch II durch einen sehenswerten Treffer verdient in Führung. Ketsch gelang es jedoch nach der Pause, das Spiel durch einen Doppelschlag zu drehen und spielte in der Folge seine Konter konsequent zu Ende.

FV Brühl II – Neckarau II 5:2 (4:1)

Mit erneut fünf Treffern feierte der FV Brühl II gegen den TSV Neckarau den dritten Sieg der Saison und setzt sich damit an der Tabellenspitze fest. Maßgeblichen Anteil daran hatte der Brühler Tim Heene mit seinem Hattrick in der ersten Halbzeit der Begegnung.

Türkspor II – Oftersheim 3:1 (1:1)

Der FC Türkspor Mannheim II startete verhalten in die Partie gegen die SG Oftersheim. Die SGO zeigte ansehnlichen Kombinationsfußball und ging verdient in Führung. Im Anschluss an den Ausgleich drehte Türkspor sichtlich auf, wurde torgefährlicher und zwang abschlussschwache Oftersheimer zu Fehlern.

Hirschacker – Pfingstb. 1:4 (0:2)

Mit einem desolaten Auftritt gab sich der FC Badenia Hirschacker dem clever agierenden SC Pfingstberg-Hochstätt geschlagen, rutschte damit tabellarisch in die Abstiegszone ab und wartet in der neuen Saison weiter auf den ersten Sieg.

Bosna M. – O. Neulußh. 1:4 (1:2)

Der FK Bosna Mannheim tat sich sichtlich schwer gegen den dominant auftretenden SC Olympia Neulußheim und verlor am Ende verdient. Bosna konnte zwar über weite Strecken mithalten, zeigte sich aber erneut schwach im Abschluss und machte sich durch individuelle Fehler das Leben schwer.

Rheinau – Ed.-Neckarh. 1:3 (1:2)

Im Spiel gegen die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen fiel es der TSG Rheinau über die gesamte Spieldauer schwer, ihr Potenzial abzurufen. Neckarhausen präsentierte sich deutlich reifer und abgeklärter, stellte Rheinau gut zu und konnte der TSG so den Schneid abkaufen.

Turanspor – Rohrhof 2:5 (1:0)

Der SV Rohrhof feierte dank dem Vierfachtorschützen Parisi drei Punkte gegen den 1. FC Turanspor.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020