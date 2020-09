Rheinau tritt auf der Stelle

Mannheim.Die TSG Rheinau hat das Unentschieden des Tabellenführers FV Brühl II nicht genutzt, um bis auf einen Punkt an den Ersten heranzukommen.

Spvgg Ketsch II – Brühl II 1:1 (1:1)

Im kleinen Derby spielte die Spvgg 06 Ketsch II überlegen auf, kam aber nicht über ein Unentschieden hinaus. Erst durch den Ausgleich fanden die Gäste des FV Brühl II etwas besser ins Spiel und versuchten, mit kleinen Nadelstichen für Gefahr zu sorgen.

TSV Neckar. II – Hirscha. 1:4 (0:2)

Der TSV Neckarau II unterlag dem FC Badenia Hirschacker chancenlos. Besonders Dreifachtorschütze Angelo Racalbuto stellte die Defensive des TSV vor große Probleme. Insgesamt zeigte der FC Badenia die reifere Spielanlage.

Rohrhof – FC Türkspor II 4:2 (2:1)

Konzentrierte und zielstrebige Leistung des SV Rohrhof. Der FC Türkspor Mannheim II kam nach dem ersten Gegentreffer noch einmal zurück, hatte danach aber nichts mehr entgegenzusetzen.

Pfingstb. – TSG Rheinau 2:2 (2:1)

In einem Spiel mit Derby-Charakter schenkten sich der SC Pfingstberg-Hochstätt und die TSG Rheinau nichts. Obwohl der SC überragend begann, blieb Rheinau am Ball und nahm den Schwung durch den Anschlusstreffer mit in die zweite Hälfte. Pfingstberg versuchte, die Führung mit aller Kraft über die Zeit zu bringen, musste am Ende aber den Ausgleich hinnehmen.

Ed.-Neckarh. – FK Bosna 6:1 (2:1)

Den Führungstreffer des FK Bosna Mannheim egalisierte die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen schnell. Danach dominierte die DJK das Spiel und ließ keine Zweifel am Spielausgang aufkommen. Ein auch in der Höhe verdienter Sieg.

SC Neulußh. – Neckarh. 4:2 (2:0)

Verdienter Sieg des SC Olympia Neulußheim. Erst nach dem 0:3-Gegentreffer berappelte sich der FC Viktoria Neckarhausen und erlangte immer mehr Spielanteile. Da war das Spiel allerdings schon entschieden. Neulußheim gewann vor allem im Mittelfeld die entscheidenden Zweikämpfe und ließ Neckarhausen so erst ganz spät ins Spiel kommen.

SG Oftersh. – Seckenh. 2:2 (2:0)

Spannung bis zum Schluss in Ofterheim. Beide Mannschaften führten die Partie hart aber fair. Die SG Oftersheim erwischte den besseren Start. Daraufhin erhöhte der SV Seckenheim den Druck und glich folgerichtig aus. Beide Mannschaften hatten bis zum Schluss Chancen auf den Siegtreffer.

SV Altlußh. – Turanspor 0:7 (0:3)

Hier erreichte uns nur das Ergebnis.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020