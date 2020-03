Rheinau verspielt Spitzenposition

Mannheim.In der Fußball-Kreisliga verliert der SC Rot-Weiß Rheinau auch sein zweites Pflichtspiel im neuen Jahr und rutscht auf Rang zwei ab. Lützelsachen reicht ein Punkt zur Tabellenführung.

Gartenst. II – E. Plankst. 1:3 (1:1)

In einem zunächst ausgeglichenen Spiel zeigte Plankstadt gegen den VfB Gartenstadt II absoluten Siegeswillen, agierte zweikampfstark, nutzte die individuellen Fehler der Gartenstädter und sammelt so wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Lindenhof – FV Leutersh. 1:5 (0:2)

Mit fünf Toren gegen den MSC Lindenhof feiert der FV Leutershausen seinen zweiten Sieg im neuen Jahr. Den MSC trennt weiterhin nur ein Punkt von den Abstiegsrängen.

TSV A. Viernh. – Ladenb. 2:3 (2:3)

Im Spiel des TSV Amicitia Viernheim gegen den FV Ladenburg bestimmten die Gäste gleich zu Beginn die Partie. Auch in Überzahl fand Viernheim nicht zu seinem Spiel. Ladenburg ging kurz vor der Pause erneut in Führung und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Hemsbach – Friedrichsf. 3:1 (2:1)

In der ersten Halbzeit hätte der überlegene FC Germania Friedrichsfeld alles klarmachen müssen. Hemsbach kämpfte um jeden Ball und kam dank des stark haltenden Zimmermann, effizienter Chancenverwertung und dem nötigen Glück zum ersten Sieg der Saison.

SC Rheinau – Enosis M. 0:3 (0:2)

Mit einer verdienten Führung ging der SV Enosis Mannheim gegen den SC Rot-Weiß Rheinau in die Kabine. Rheinau startete gut in die zweite Hälfte, nutzte seine Chancen auf den Anschlusstreffer aber nicht, ehe Enosis die Entscheidung besorgte.

Lützels. – VfR Mannh. II 1:1 (1:0)

Die TSG Lützelsachen erspielte sich gegen den VfR Mannheim II in Hälfte eins einige Gelegenheiten und ging verdient in Führung. In einer umkämpften zweiten Halbzeit drängte der VfR auf den Ausgleich und kam so zum gerechten Unentschieden.

H. Türksp. – Hockenheim 4:2 (2:1)

Nach einem unglücklichen Gegentor in der Anfangsphase gelang es dem FC Hochstätt Türkspor, das Spiel gegen den FV Hockenheim vor der Pause zu drehen. Auch in Hälfte zwei erspielten sich die Hochstätter ein deutliches Chancenplus und feierten so einen verdienten Sieg.

Wallstadt – SC Reilingen 3:0 (0:0)

In der Partie der SpVgg Wallstadt gegen den SC Reilingen feierten dominante Wallstädter einen Arbeitssieg. Auch Reilingen wurde immer wieder gefährlich, aber der Wallstädter Torwart Heckmann hielt die Null fest.

