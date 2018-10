Rheinauer Revanche geht völlig daneben

Mannheim.In der Fußball-Kreisliga blieb die Wachablösung aus, denn der FV Leutershausen behauptete mit viel Dusel die Spitze (21 Punkte). Rot-Weiß Rheinau stürzte durch die klare 1:5-Niederlage bei der SpVgg Wallstadt vom Verfolgerplatz, den nun die Friedrichsfelder Germanen besetzen (19 Punkte). Wallstadt ist Dritter, punktgleich mit dem FK Srbija und Rheinau (alle 17). Im Keller gab es keine Veränderungen.

Wallstadt – Rheinau 5:1 (4:0)

Auch wenn Rot-Weiß Rheinau stark ersatzgeschwächt – ohne Stürmer und Innenverteidiger – antrat, war der Sieg der SpVgg Wallstadt wegen der ersten Hälfte hochverdient. Da spielten die Platzherren wie aus einem Guss. Rheinau verlor zum dritten Mal In Folge gegen Wallstadt.

Friedrichsf. – Weinh. II 4:1 (2:0)

Angetrieben vom überragenden Benjamin Wanzek überrannte der FC Germania Friedrichsfeld die TSG Weinheim vom Anpfiff weg und hätte zur Pause höher als 2:0 führen müssen. Dann nahmen die Germanen das Tempo raus, um in der entscheidenden Phase aber noch zwei Tore nachzulegen. Ein hochverdienter und ungefährdeter Sieg für den neuen Tabellenzweiten.

Ketsch II – Gartenst. II 4:5 (3:3)

In der ersten Hälfte dominierte die Spvgg Ketsch, nach dem Wechsel verflachte das Tempo und dem VfB Gartenstadt gelang erstmals die Führung. Mit seinem dritten Treffer machte dann Pascal Eckert alles klar.

Leutersh. – Viernheim 1:0 (0:0)

Die schwache Partie beider Teams, in der es in der ersten Hälfte kaum einen Torschuss gab, hätte eigentlich 0:0 enden müssen. Doch in der Nachspielzeit hatte der Tabellenführer FV Leutershausen viel Glück, dass ein abgefälschter Freistoß im Kasten des TSV Amicitia Viernheim landete.

Turanspor – Lützels. 2:5 (2:2)

Der 1. FC Turanspor spielte gut mit, war zeitweise sogar überlegen und machte nach der Roten Karte für Lützelsachsens Patrick Hruschka (69.) viel Druck. Dabei wurde er von der TSG clever ausgekontert.

MFC Phönix – FK Srbija 2:3 (1:2)

Der MFC Phönix spielte endlich einmal wieder auf Augenhöhe mit dem Gegner und hatte gegen den FK Srbija ein Unentschieden verdient. Doch ein direkt verwandelter Freistoß (83.) machte alle Hoffnungen auf einen Punkt zunichte.

Lindenhof – Hockenh. 5:2 (4:1)

Bis kurz vor der Pause lieferten sich der MFC Lindenhof und der FV Hockenheim ein ausgeglichenes Spiel, doch dann sorgte ein Doppelschlag des MFC (3:1) für eine Vorentscheidung. Der FVH gab zwar nicht auf, kassierte aber zwei weitere Treffer. Das 5:2 war nur noch Ergebniskosmetik.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018