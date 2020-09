Ricarda Lobe hat geheiratet

Mannheim.Ricarda Lobe ist unter der Haube. Die Hürdensprinterin der MTG Mannheim hat am Samstag bei traumhaftem Wetter Dominique Böhnisch geheiratet. Der 29-jährige Sportwissenschaftler arbeitet am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg als Athletiktrainer. In dieser Funktion kümmerte er sich unter anderem bis 2018 um die Fitness der Fußballer des SV Waldhof. „Als Athletikcoach gehört Dominique zu meinem Trainerstab“, erklärt MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen. Bis auf Weiteres wird Lobe unter ihrem Mädchennamen für die MTG starten.

