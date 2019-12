Richtungsweisendes Wochenende

Mannheim.Im Kampf um den Einzug ins DM-Viertelfinale stehen den Mannheimer Mannschaften in der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Herren am Wochenende wichtige Auswärtsspiele ins Haus. Dabei muss der Mannheimer HC am Samstag (14 Uhr) zunächst beim SC Frankfurt 1880 antreten, bevor es am Sonntag (12 Uhr) beim zweitplatzierten Münchner SC zur Sache geht.

Der TSV Mannheim Hockey tritt am Samstag (16 Uhr) beim Münchner SC an, bevor es dann am Sonntag zum Spitzenreiter Nürnberger HTC (14 Uhr) geht. „Richtung Viertelfinale wird dieses Wochenende sehr richtungsweisend sein. Wir fahren am Samstag direkt nach dem Spiel nach München, um den Reisestress so minimal wie möglich zu halten“, sagt MHC-Trainer Matthias Becher, der am Wochenende voraussichtlich auf die Dienste von Nationalspieler Raphael Hartkopf und Torhüter Lukas Stumpf verzichten muss.

Während sich Stumpf beim Auftaktsieg gegen den HC Ludwigsburg nach einem Zusammenprall verletzte, wurde Hartkopf beim 3:6 im Stadtderby gegen den TSVMH unglücklich vom Ball getroffen. „Bei den Feld-Zweitligisten merkt man, welch großen Stellenwert die Halle hat und der SC 80 und der MSC haben richtige Hallen-Spezialisten in ihren Reihen“, sagt Becher, peilt aber dennoch in beiden Spielen die drei Zähler an.

Die Stärke des SC 80 bekamen auch die TSVMH-Herren zu spüren, als sie sich am Samstag in ihrem Auftaktmatch den Frankfurtern mit 4:5 geschlagen geben mussten. Einen Tag später meldeten sich die Turner dann aber am Neckarplatt mit dem 6:3-Derbysieg eindrucksvoll zurück „Wir fahren mit großem Respekt vor beiden Gegnern nach Bayern. Zumal wir letztes Jahr in München verloren und in Nürnberg mit einer Last Minute-Ecke ganz knapp gewonnen haben“, erinnert sich TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019