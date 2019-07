RömerMan bekommt einen neuen Gewinner

Ladenburg.Am Samstag um Punkt 13.20 Uhr wird das Schiff mit den Triathleten an Bord ablegen und von Ladenburg aus neckaraufwärts zum Start fahren. Schon dann steht fest, dass es bei den Herren zur 25. Jubiläumsausgabe des RömerMan 2019, einen neuen Sieger geben wird. Denn der Abonnement-Gewinner aus den letzten vier Jahren, Florian Angert, wird in diesem Jahr nur an der Staffelwertung teilnehmen. Im Gegensatz dazu rechnet sich bei den Frauen Vorjahressiegerin Karoline Brüstle, die für den TV Mengen startet, wieder Siegchancen aus.

Um 14 Uhr fällt dann der Startschuss beim RömerMan über die Mitteldistanz, der als Dritter von insgesamt fünf Wettbewerben zum BASF Triathlon Cup Rhein Neckar gehört. Es gibt Punkte für die Gesamtwertung des Cups, außerdem küren sich die Gewinner in der Römerstadt auch zu baden-württembergischen Meistern.

Angert und Ulmrich gemeinsam

Neben den spannenden Einzelwettbewerben der Frauen und Männer über 1,8 km Schwimmen im Neckar, 42 Radkilometern durch den Odenwald und 10 km Laufen, besteht auch die Möglichkeit, sich die Disziplinen untereinander im Dreier-Team aufzuteilen.

Als favorisiertes Trio geht dabei das „Soprema Team Bergabbremser“ an den Start. In der Besetzung mit dem mehrfachen Einzelsieger Florian Angert vom TSV Mannheim, der als ausgezeichneter Schwimmer bekannt ist, Radfahrer Chris Henny und dem deutschen U-23-Meister über die Halbmarathon-Distanz Steffen Ulmrich (MTG Mannheim), sollte kein Weg an dem Trio vorbeiführen.

Der Andrang auf die begrenzten Startplätze war auch in diesem Jahr wieder enorm. Bereits frühzeitig waren die Einzelrennen und die Staffel ausgebucht. Die Belohnung nach schweißtreibender Arbeit gibt es wie gewohnt in Form der Finisher-Party ab 20 Uhr.

Bereits um 9.25 begeben sich die Schüler A und Jugend B ins Ladenburger Schwimmbecken. Nach und nach werden dann im 20-Minuten-Takt Jugend A, die Altersklassen und die Senioren auf die verkürzte Strecke, den Fitnesstriathlon (0,5/23/5) gehen. jab

