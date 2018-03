Rohrhof Souverän

Anzeige

Lindenhof II – Rohrhof 2:5 (2:3)

In einem turbulenten Spiel ging der MFC Lindenhof II überraschend in Führung, der SV Rohrhof übte danach aber viel Druck aus und drehte das Spiel noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit gab sich der Tabellenführer keine Blöße und entschied die Partie mit 5:2 für sich.

VfR MA II – Pfingstb. 2:4 (1:3)

Individuelle Fehler und eine schwache Chancenverwertung führten für den VfR Mannheim II zu einer 2:4-Niederlage gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt. Der VfR bleibt damit weiterhin das Schlusslicht der Kreisklasse A I.

Neckarh. – FC Türkspor 4:0 (0:0)

Dank des sicheren Rückhalts von Torhüter Marco Porcu und drei Toren innerhalb von acht Minuten gewann der FC Viktoria Neckarhausen gegen den FC Hochstätt Türkspor mit 4:0.

TSV Neckarau – Ketsch II 1:3 (0:0)

Die Spvgg Ketsch II siegte im Topspiel bei der TSV Neckarau mit 3:1 und holte damit drei wichtige Punkte im engen Aufstiegsrennen.

TSG Rheinau – Altlußh. 6:0 (1:0)

Bei der TSG Rheinau handelte sich der SV Altlußheim eine 0:6-Klatsche ein. Der Tabellenvorletzte stellte in der zweiten Hälfte das Fußballspielen komplett ein. Rheinaus Stürmer Marcel Ghirastau war mit vier Toren der Nutznießer.

Oftersheim – Vfl Kurpf. II 2:0 (2:0)

Eine gute erste Halbzeit reichte völlig aus, um den 2:0-Heimsieg für Oftersheim gegen den VfL Kurpfalz Neckarau klarzumachen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018