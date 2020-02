Rot-Weiß will zupacken

Mannheim.„Wir wollen unsere Spiele noch einmal so bestreiten wie in der Hinrunde“, erklärt Ralf Eckl. Der Coach des Tabellenführers SC Rot-Weiß Rheinau weiß genau: Sollte dieser Fall eintreten, steigen die Rheinauer souverän in die Landesliga auf. Kurz vor Ende der Winterpause kommt der Erfolgstrainer auch aus der Deckung: „Wir haben das Ziel Aufstieg nie so klar formuliert. Nach dieser Hinrunde kannst du aber niemandem mehr etwas anderes verkaufen. Natürlich wollen wir hoch, die Chancen waren wahrscheinlich nie so gut wie in dieser Saison.“

Dabei spielt Eckl nicht auf vermeintliche Schwächen der Konkurrenz an, der 51-Jährige ist einfach überzeugt von seinem Team: „Wir haben das bis hierhin super gemacht. Es gab auch jetzt im Winter keinen Grund, irgendwie an der Taktik oder der Aufstellung zu feilen. Es werden jetzt verdammt schwere Spiele auf uns zukommen, ich vertraue meinen Jungs aber voll und ganz.“

Nur 15 Spieler im Kader

Vor allem wird der Coach jedoch hoffen, dass sich keiner seiner Spieler bis zum Sommer verletzt. Die Personaldecke beim Ligaprimus ist extrem dünn, lediglich 15 Spieler stehen im Kader. Eine Verletzungsmisere könnte den Aufstieg also gefährden. „In der Winterpause aber zu reagieren, ist nicht einfach. Da spielt immer das Geld eine Rolle. Noch dazu haben viele Spieler eine emotionale Bindung zu ihren Vereinen und wollen dort die Runde bis zum Schluss spielen. Wir haben in der Mannschaft eine unheimliche Qualität, darauf vertrauen wir im Verein“, erklärt Eckl, der trotz der neuerlichen Aufstiegseuphorie vehement vor den Verfolgern warnt. Mit vier Punkten Abstand lauert die TSG Lützelsachsen und die SpVgg Wallstadt, beide Teams haben den Tabellenführer im Visier.

Der erste Stolperstein kann an diesem Sonntag schon der FV Leutershausen werden, der direkt Punkte für den sicheren Klassenerhalt ergattern will. „Wir nehmen uns diesen Dreier fest vor, wissen aber auch, dass es nicht einfach wird. In der Hinrunde konnten wir Leutershausen deutlich schlagen, bei diesem Team weißt du aber nie so ganz genau, was auf dich zukommt. Außerdem musst du nach so einer langen Pause auch erst einmal selbst schauen, wo du stehst.“

Klar ist allerdings schon jetzt, wo Eckl in Zukunft steht. Der Coach hat in der Winterpause seinen Vertrag verlängert und bleibt damit auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie. Der Kontrakt zwischen dem Club und ihm wurde ligaunabhängig geschlossen. bah

