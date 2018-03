Roth am schnellsten, Schäfer jubelt mehrfach

Anzeige

Mannheim.. Vor 18 Monaten hatte die damals 14-jährige Britt Roth aus dem pfälzischen Framersheim nach zehn Siegen in S-Springen – darunter zwei Prüfungen mit zwei Sternen – die Voraussetzungen für das Goldene Reiterabzeichen erfüllt. Nun ist die für RFV Zeiskam startende Nationalkaderangehörige und Team-Europameisterin der Children 16 Jahre alt und hat etliche weitere „schwere“ Erfolge auf dem Konto.

Beim S**-Springen, dem Höhepunkt des traditionellen Hallenreitturniers der RG Neckarau, hatte die Landauer Gymnasiastin den Parcours der Siegerrunde am besten gelesen, denn auf der 14-jährigen Thekla-Carola nutzte sie dank der Wendigkeit ihrer Stute eine Abkürzung. Ihre Zeit von 44,91 Sekunden nach acht Hindernissen war das Maß der Dinge, an dem sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss. Zweiter wurde Günther Treiber (RV Eppelheim) auf Montana (0/50,14), Dritter Jan Müller (RV Ilsfeld) auf Charly Champion (4/46,54).

Schon in der ersten Runde hatte die Tochter aus einer springreitbegeisterten Familie aufhorchen lassen, als sie mit null Fehlern und 65,62 Sekunden für elf Hindernisse eine neue Marke setzte. Bis dahin hatten die zahlreichen Zuschauer an der Fohlenweide schon sechs fehlerlose Umläufe gesehen – genauso viele waren für die Siegerrunde zugelassen. Also musste ab sofort die Zeit entscheiden und Britt Roth zeigte, wie es geht. Armin Schäfer vom RV Mannheim war auf Manhattan Blue (0/71,80) zu langsam und Bernd Herbert (RFV Viernheim) riskierte zuviel und quittierte mit seinen beiden Pferden je einen Abwurf.