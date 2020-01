Routinier schlägt aufstrebenden Star

Nußloch.Ruben Bemelmans hat zum zweiten Mal nach 2015 den MLP-Cup in Nußloch gewonnen. Nach 2:09 Stunden setzte sich der Belgier vor 250 Zuschauern gegen Jonas Forejtek mit 6:7, 7:6 und 6:2 durch. In einem lange Zeit offenen Duell mit hochklassigen Ballwechseln half dem 14 Jahre älteren Bemelmans letztendlich seine langjährige Erfahrung auf der ATP-Tour, um sein Gegenüber aus Tschechien in die Schranken zu weisen.

Nach der Übergabe des Siegerpokals war die Lockerheit bei Bemelmans wieder zurück. „Offensichtlich liegt mir das Turnier“, scherzte der zweimalige Davis-Cup-Finalist nach seinem erneuten Triumph im Racket Center. „Ruben fühlt sich sauwohl auf unserem Teppich“, hatte Turnierdirektor Matthias Zimmermann eine weitere Erklärung für die konstant starken Leistungen des 32-Jährigen in der gesamten Turnierwoche parat.

Bemelmans wird alles abverlangt

Zunächst sah es so aus, als hätte Forejtek gute Chancen auf den Überraschungssieg, denn der US-Open-Gewinner 2019 bei den Junioren bewies über weite Strecken des Matchs Mut und Nervenstärke. Bemelmans dagegen haderte häufig mit den Entscheidungen des Stuhlschiedsrichters und nutzte sein Aufschlagspiel zum Gewinn des ersten Satzes nicht aus. Im zweiten Satz hielten sich beide Spieler bei eigenem Aufschlag schadlos und Nuancen im Tiebreak sorgten für die Wende zugunsten Bemelmans. Im entscheidenden Satz verlor der 18-jährige Forejtek komplett den Faden und produzierte viele vermeidbare Fehler. Zudem spielte Bemelmans fortan nahezu fehlerfrei. „Die Erfahrung hat den Ausschlag gegeben. Ich war etwas aggressiver und bin im dritten Satz ruhig geblieben, während Jonas seinen Fokus verloren hat“, analysierte Bemelmans die Wende. Mit dem Turniersieg im Rücken hofft der Weltranglisten 258. Bemelmans, wieder an erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen. „Ich hatte ein schreckliches letztes Jahr, aber dieser Turniersieg gibt mir Selbstvertrauen, um wieder unter die Top 100 zurückzukehren“, sieht der Belgier den Grundstein dafür gelegt. Ein Ziel, dass die beiden Finalisten von Nußloch in der nahen und etwas ferneren Zukunft eint. „Ich bin mir sicher, Jonas wird ziemlich schnell vorankommen. Unter die Top 100 oder sogar besser ist für ihn möglich. Hier ins Finale zu kommen ist schon ein großer Erfolg“, gab Bemelmans seinem aufstrebenden Kontrahenten lobende Worte mit auf den Weg.

Ejupovic verpasst Endspiel knapp

Auf seinem Weg ins Endspiel hatte sich Forejtek im Halbfinale gegen Elmar Ejupovic durchgesetzt. Der ehemalige Spieler von Grün-Weiss Mannheim, der vom Mannheimer Meistertrainer Helmut Lüthy betreut wird, verlor den dritten Satz mit 6:7. Der MLP-Cup wartete die gesamte Turnierwoche mit spannenden Spielen auf hohem Niveau auf. „Es ist eines der härtesten Future-Turniere, die es gibt. Normal sind diese Turniere nicht so gut besetzt“, befand der Sieger Bemelmans.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020