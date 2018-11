Royal Viernheim startet Aufholjagd

Moers.Als beste Mannschaft des dritten Spieltags haben die Damen des BC Royal Viernheim (USC) im Bowling-Oberhaus wichtigen Boden gutgemacht und den fast schon aussichtslosen Rückstand zum rettenden Ufer deutlich verkürzt. In der Bowlingarena Moers ging der USC in sieben von neun Begegnungen als Sieger von der Bahn und stellte mit der zweithöchsten Pinzahl des Wochenendes den Anschluss an das Mittelfeld wieder her.

„Meine Mädels haben mir ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht“, freute sich Martina Kolbenschlag über den wiedererweckten Kampfgeist ihres Teams – wohlwissend, dass noch viel Arbeit nötig ist, um wieder nachhaltiger auf Bundesliganiveau zu kommen. Stark bei den Südhessinnen war Nicole Blase mit 196 Pins im Schnitt. Radschläger Düsseldorf führt die Tabelle an.

In der zweiten Liga Süd gelang dem ABC Mannheim (TSV 1846) trotz fünf Siegen der Befreiungsschlag nicht ganz. In der Mannheimer „Bowling World“ reichte es für die 46er zwar zu Platz sechs in der Tagestabelle. Das ist aber nicht genug, um sich zur Liga-Halbzeit von einem Abstiegsplatz abzusetzen. „Der Abstiegskampf geht weiter“, fordert Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup in der Rückrunde volle Konzentration von seiner Truppe, um keine böse Überraschung zu erleben. Bester Mann beim ABC war Dennis Becker (214 Pins im Schnitt).

Zufriedener waren die Mienen beim Aufsteiger BSC Condor Mannheim (ebenfalls TSV 1846). Die Herren überzeugten als Tagesvierte und etablierten sich damit erst einmal im Mittelfeld. Immerhin sechs von neun Partien entschieden die Condoren zu ihren Gunsten und waren auch mit ihren Pin-Ergebnissen gut dabei. „In den entscheidenden Momenten haben wir eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und auch den Tabellenführer Blau Weiß Stuttgart in Schach halten können“, lobte Condor-Vorsitzender Joachim Koob den Auftritt seines Teams, bei dem Christian Müsel mit 217 Pins Durchschnitt überzeugte.

Condor-Damen schlagen Primus

Auch in der zweiten Liga Süd der Damen schlug sich die Vertretung des BSC Condor Mannheim wacker. Nach furiosem Auftakt mit zwei Siegen – unter anderem gegen Tabellenführer FTG Frankfurt – überstanden die 46er eine Schwächephase und konnten gegen Spielende wieder an die guten Leistungen aus den ersten Begegnungen anknüpfen. Auf Platz sieben in der Gesamttabelle lässt sich für die Rückrunde aufbauen. Bei Condor ließ Laura Bahm mit 190 Pins im Schnitt aufhorchen.

In den unteren Spielklassen ist ebenfalls überwiegend die Saisonhalbzeit erreicht. In der Herren-Badenliga führt Germania Mannheim vor Sparta und dem ABC Mannheim 2. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es bei den Damen. Nova Mannheim liegt punktgleich mit Orion Mannheim knapp vor den Eagles aus Heidelberg an der Spitze. ra

