RSC Eiche Sandhofen überrascht mit nur neun Mann

Mannheim.Verkehrte Welt in der Regionalliga Südwest der Ringer: Vorjahresmeister TuS Adelhausen II am Tabellenende und Überraschungsteam RKG Reilingen/Hockenheim an der Spitze. Nach einem weiteren Auswärtssieg mit 19:8 beim württembergischen AV Sulgen verteidigte die RKG die Tabellenspitze. Daniel Layer, Igor Chichioi, Robin Laier, Thilo Dicker, Eric Ritter und Alishah Azimzada punkteten zum hohen Erfolg im Schwarzwald.

Auch der SRC Viernheim kam mit 15:12 zu einem – wenn auch knappen – Auswärtssieg beim AB Aichhalden. Bei jeweils fünf Erfolgen auf beiden Seiten waren es letztlich die „besseren Verlierer“, die das Duell entschieden. Horst Lehr, Shyukry Shyukriev, Pascal Hilkert, Sebastian Schmidt und Florian Scheuer waren für die Südhessen erfolgreich.

Eine nicht unerwartete Niederlage bezog dagegen der KSV Schriesheim bei Aufsteiger ASV Schorndorf. Beim 9:16 gab es vier Siege für die Bergsträßer durch Deniz Güvener, Dawid Wolny, Shamil Ustaev und Rahmatullah Moradi.

Ladenburg souverän

In der Oberliga zeichnet sich bereits früh ein klares Bild ab. Vorjahres-Vize ASV Ladenburg siegte auch beim KSV Ketsch problemlos mit 28:7 und ließ den Gastgebern dabei nur drei Erfolge durch Ion Plop, Tim Geier und Ringertrainer Christoph Ries. Beeindruckend auch die Vorstellung der KG Laudenbach/Sulzbach, die mit einem 25:3 bei Aufsteiger KSV Malsch die Tabellenführung verteidigte.

Eine echte Überraschung gelang der RSC Eiche Sandhofen mit nur neun Mann und einer kämpferischen Leistung beim zweiten Aufsteiger KSV Ispringen. Die Mannheimer kamen beim 20:10 zu sieben Einzelsiegen. Die SGV Nieder-Liebersbach präsentierte sich gut erholt von der Auftaktniederlage in Ladenburg und brachte dem KSV Kirrlach auf dessen eigener Matte eine empfindliche 9:27-Niederlage bei. Unter Druck gerät ebenfalls schon jetzt der KSV Hemsbach, der sich auf eigener Matte Ziegelhausen klar mit 9:21 geschlagen geben musste.

In der Verbandsliga gab es überwiegend die erwarteten Resultate. So unterlag die Reserve der SVG Nieder-Liebersbach beim KSC Graben-Neudorf relativ deutlich mit 6:29 und der KSV Östringen siegte ähnlich klar mit 20:8 bei Aufsteiger SV 98 Brötzingen. Seine Meisterschaftsambitionen unterstrich der SV Germania Weingarten mit einem überlegen erkämpften 29:5 gegen die Reserve des SRC Viernheim.

In einem echten Spitzenkampf trafen der KSV Berghausen und der ASV Bruchsal aufeinander und hier gab es mit 20:15 auch das knappste Resultat. Bei 6:4 Einzelsiegen setzten sich schließlich die Gastgeber durch. Kampffrei war diesmal der ASV Eppelheim. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018