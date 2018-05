Rückkehr unter einem neuen Namen

Anzeige

Nach dem Gala-Auftritt von Perz beim Sieg gegen den ASC Neuenheim (2:1) am vergangenen Spieltag, steht vor der VfL kurz vor dem Klassenerhalt. „Lukas hat uns während seiner Auszeit extrem gefehlt. Er ist ein Spieler mit sehr viel Wille und Verstand. Für die Jungen ist er eine Führungsfigur, daher sind wir unheimlich froh, dass er endlich zurück ist“, lobt Paschaloglu seinen Schützling. Nach der gelungenen Rückkehr blickt Perz auf einen steinigen Weg zurück: „Ich musste eine Menge aufholen, vor allem was die Kondition angeht. Auch taktisch war ich quasi aus der Mannschaft raus, konnte erst nicht oft trainieren und wurde in der zweiten Mannschaft eingesetzt“.

Mit der Saison seines Teams ist er alles andere als zufrieden: „Diese schwierige Situation war so nicht zu erwarten und ist auch eigentlich nicht zu erklären“, sagt Perz: „Wir haben immer wieder guten Fußball gezeigt. Am Ende fehlte es aber oftmals am letzten Willen, dem letzten Schritt, um ein Tor zu erzielen“.

Trotz des so wichtigen Dreiers sieht der Routinier den Klassenerhalt noch nicht eingetütet: „Vermutlich sind wir aus dem Gröbsten raus, wir haben aber noch ein brutal schweres Restprogramm. Mit Eppelheim, dem VfB St. Leon und Bammental warten jetzt nur Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Das Thema Klassenerhalt sollten wir noch nicht abhaken“.

Ob Kreisliga oder weiterhin Landesliga – Lukas Perz bleibt dem Mannheimer Traditionsverein in der kommenden Saison erhalten, dort hat er seine neue Heimat gefunden: „Der VfL hat eine super Gemeinschaft und gibt mir sehr viel, ich fühle mich rundum wohl“, so der 30-Jährige, der sich auch keinen Wechsel vorstellen kann: „Ich bin nicht mehr der Typ, der immer nur das Beste für sich rausschlagen möchte und irgendwo wegen der Kohle spielt. Ich schaue von Saison zu Saison wie lange meine Karriere noch geht, werde sie aber hier beenden“.

