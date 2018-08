Rückkehrer Tsiflidis zeigt Respekt

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga fällt am Wochenende der Startschuss für die neue Spielzeit. Der SV Waldhof II trifft zum Auftakt am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf die TSG Eintracht Plankstadt. Beide Clubs wissen noch nicht so recht, wo sie stehen. „Nach fünf Partien kann man wohl erst sagen, wo es hingehen kann“, sagt Daniel Tsiflidis. Der Keeper ist nach erfolgreichen Jahren bei Fortuna Heddesheim zum SVW zurückgekehrt.

„Waldhof ist einfach Waldhof – ich freue mich, zurück zu sein. Ich bin beruflich und familiär momentan sehr eingespannt, wollte kürzertreten. Es ist eine schöne Zeit in Heddesheim gewesen, aber vom Aufwand passt das nun beim SV Waldhof II besser“, sagt Tsiflidis, der auch zum Trainerteam von Chefcoach Peter Brandenburger gehört.

„Ich bin spielender Torwarttrainer“, schmunzelt Tsiflidis, der über den ersten Gegner der Blau-Schwarzen sagt: „Mein ehemaliger Torwarttrainer Marc Neef ist mittlerweile zu Plankstadt gegangen. Ich denke, das ist keine schlechte Mannschaft.“ Pierre Banek, Ex-Coach des SVW II und Vorgänger von Peter Brandenburger, trainiert mittlerweile mit Moses Koptz die TSG Eintracht. Ziel der Plankstädter ist laut Banek der Klassenerhalt.

Der FC Türkspor Mannheim empfängt zum Auftakt seiner zweiten Landesliga-Spielzeit am Sonntag, 15 Uhr, gleich den Aufstiegsmitfavoriten ASV Eppelheim. Im letzten Testspiel gab es für das Team des neuen Coaches Mehmet Ali Topal ein 3:3 beim SV Langensteinbach. Gegen Eppelheim will Türkspor für eine erste Überraschung sorgen.

Der VfL Kurpfalz Neckarau trifft am Sonntag, 15 Uhr, zu Hause auf Aufsteiger SG Hemsbach. Die Mannschaft von Coach Richard Weber hatte in der Vorbereitung mit Verletzungspech zu kämpfen, hofft aber auf einen Sieg zum Rundenauftakt auf die Bergsträßer. bol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018