Rückraum-Not bei der SGL

Leutershausen.Handball-Drittligist SG Leutershausen befindet sich aktuell in einer schwierigen Situation. Einerseits steht man zwei Spieltage vor Saisonende auf dem vierten Platz der Oststaffel – was nach dem Umbruch, Trainerwechsel und den zahlreichen Abgängen vor der Saison definitiv als Erfolg zu bezeichnen ist –, anderseits gehen Coach Frank Schmitt so langsam aber sicher die Spieler aus. „Es wird nicht besser, eher schlechter“, berichtet Schmitt. Vor dem letzten Auswärtsspiel der Roten Teufel am heutigen Samstag (18 Uhr) bei der U 23 des HC Erlangen ist der Kader dünn besetzt.

Neben den Langzeitverletzten Manel Cirac, Maximilian Rolka und Felix Jaeger fällt nun auch noch Hendrik Wagner bis Saisonende aus. Er hatte sich zuletzt mit Rückenproblemen durch die Begegnungen geschleppt. Im Rückraum sind also Schmitts Improvisations-Künste gefragt: „Das ist schon alles sehr dünn, Hendrik fehlt uns natürlich auch im Innenblock.“ Maximilian Hornstein aus der zweiten Mannschaft fährt mit zum Tabellensiebten. tb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019