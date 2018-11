Rückschlag gegen einen direkten Konkurrenten

MANNHEIM.Die Basketballer der SG Mannheim mussten in der Regionalliga Südwest eine bittere Heimniederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Vor 250 Zuschauern verlor der Aufsteiger gegen Fellbach mit 71:80 (28:47).

Schon vor dem Spiel hatte SG-Trainer Peter Eberhardt Sorgenfalten auf der Stirn. Center Tobias Faller war im Abschlusstraining umgeknickt, Slawomir Klocek konnte aus privaten Problemen nicht spielen, Flügelspieler Max Bohrmann fiel noch krankheitsbedingt aus und Arvydas Vaitiekus machte nach sechswöchiger Verletzung (Nasenbeinbruch) sein erstes Spiel. Der Litauer lief mit einer Gesichtsmaske auf und sollte den Fellbacher Andre Gillette, einen der besten Centerspieler der Liga, verteidigen.

Die Mannheimer starteten vor heimischem Publikum sehr gut in die Partie. Alex Kuhn und Marcel Maringer führten die SG zu einer 15:11-Führung. Fellbach kam dann aber ins Spiel. Allein im ersten Abschnitt erzielte Gillette 15 seiner 28 Punkte und trug dazu bei, dass sich die Schwaben auf 25:17 absetzten. Bis zur Halbzeit verbuchte der Center stolze 22 Punkte. Zur Pause lag die SG mit 19 Punkten zurück.

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Mannheimer Gilette besser in den Griff. Doch nun drehte bei Fellbach Marco Schlafke (16 Punkte) auf. Der Aufbauspieler stellte vier Minuten vor Ende des dritten Viertels auf 65:41 – die höchste Führung für Fellbach. Drei Minuten vor Schluss lag die SG noch mit 60:76 (37.) zurück. Doch dann startete die SG mit Freiwürfen von Pascal Klaehn und Dreiern von David Littig, Marcel Simon und Marcel Müller eine Aufholjagd. 70 Sekunden vor Schluss führte Fellbach nur noch mit 76:71 (39.). Doch danach hatte die SG ihr Pulver verschossen. Fellbach sortierte sich in einer Auszeit und brachte das Spiel letztlich mit 80:71 nach Hause. „Wir haben über die gesamte Spielzeit Fellbachs Center leider nicht in den Griff gekriegt“, sagte Coach Eberhardt. „Aber auf der Defensivleistung des zweiten Drittels können wir sicher aufbauen.“ bol

