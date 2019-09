RW Rheinau lauert hinter der Spitze

Mannheim.Der SC Rot-Weiß Rheinau galt unter den Mitkonkurrenten schon vor der Saison als heißer Aufstiegskandidat. Nach sechs Spieltagen wird die Mannschaft von Trainer Ralf Eckl ihrer Rolle durchaus gerecht. Vier Siege, zwei Unentschieden – die Rheinauer lauern knapp hinter der Tabellenspitze.

„Beim 2:2 gegen Ladenburg wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Wir sind aber mit dem Saisonauftakt sehr zufrieden, da lief vieles richtig“, freut sich der Coach, der in der Saisonvorbereitung eine Mammutaufgabe zu bewältigen hatte: neun Zugänge mussten integriert werden. „Das hat hervorragend funktioniert. Die gesamte Mannschaft und die Leistungen sind jetzt schon sehr stabil. Einziger Wermutstropfen sind schon zum frühen Zeitpunkt der Saison viele Verletzungen.“

Treffsicherer Meckel

Die Rot-Weißen profitieren von der Investition in die Breite ihres Kaders und von einem Spieler, der an gelernter Position zur Hochform aufläuft. Der 24-jährige Anthony Meckel kickte schon beim VfR Mannheim in der Oberliga und trägt jetzt schon in seiner fünften Saison den Dress der Rheinauer. Mit satten sieben Saisontreffern führt Meckel die Torschützenliste der Kreisliga an.

„Wir wissen genau, welches enorme Potenzial in Anthony steckt“, betont Eckl: „Er hat in den letzten Spielzeiten häufig hinten links gespielt, mittlerweile steht er auf der Zehn. Er zeigt seine große Qualität und seinen Torriecher. Die Treffer waren jetzt auch nicht irgendwelche Abstauber, die hat er sich verdient.“

Am Sonntag hat die Eckl-Elf den SC Reilingen zu Gast, der zuletzt den ersten Saisonsieg gegen Hemsbach eingefahren hat (4:0), aber dennoch kurz vor der Abstiegszone steht. Von Begrifflichkeiten wie einem „sicheren Dreier“ will der Coach jedoch nichts wissen: „So etwas gibt es in dieser Liga nicht. Das ist nicht nur irgendeine Phrase, jedes Spiel muss in der Kreisliga erstmal bestritten werden. Es hieß auch, Ladenburg wäre kein starker Gegner. Dann haben die gegen uns gepunktet und gegen Viernheim nur knapp verloren.“

Ein Sieg wäre dennoch ein weiteres wichtiges Signal an die Konkurrenz. Nach dem Heimspiel gegen Reilingen fahren die Rheinauer nämlich zum ebenfalls ungeschlagenen Tabellenführer aus Wallstadt. „Es wundert mich nicht, dass Wallstadt ganz oben steht. Wir schauen aber nur auf uns. Wenn wir unsere Leistungen wieder konstant abrufen, wird es weder für Reilingen noch für Wallstadt leicht“, so Eckl. bah

