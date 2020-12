Saison hängt längst am seidenen Faden

Mannheim.Nach einer knappen Stunde Videokonferenz, zu der der Vorstand des Fußballkreises Mannheim seine Vereine am Wochenende eingeladen hatte, ist klar, dass die Saison 2020/ 21 am seidenen Faden hängt. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Michael Mattern stellte die prekäre Situation in einer Präsentation unverblümt dar: „Wir müssen uns davon verabschieden, die Saison regulär zu Ende zu spielen und müssen uns mit alternativen Szenarien beschäftigen.“

Klar ist, dass der letzte Spieltag in jedweder Form am Wochenende 12./13. Juni über die Bühne gehen müsse, um noch Relegationsspiele durchzuführen, da das Saisonende in dieser Spielzeit definitiv mit dem 30. Juni endet. Mattern verdeutlichte den Ernst der Lage, indem er die Auswirkungen des Spielrückstands an einem Zeitstrahl skizzierte. Würde man am 30. Januar 2021 mit der Rückrunde beginnen können – was aufgrund der derzeitigen Lage und einer den Vereinen gewährten Vorlaufzeit von drei bis vier Wochen unwahrscheinlich ist –, wären zur Erfüllung der Spielzeit in der 18 Mannschaften umfassenden Kreisliga vier Wochenspieltage notwendig. Könnte erst am 28. Februar die Rückrunde starten, wären es bereits acht Englische Wochen, bei einem Auftakt Ende März müsste gar durchgehend im Rhythmus Mittwoch-Sonntag-Mittwoch gespielt werden.

„Das ist nicht zumutbar“

„Das ist nicht realistisch, zumutbar und verhältnismäßig“, betonte Mattern und nahm hier die Amateurfußballer zurecht in Schutz. „Um eine Wertung für diese Saison zu erreichen, schreibt die Satzung vor, dass mindestens 50 Prozent aller Spiele gespielt sind“, erklärte Mattern, der aus diesem Fakt heraus drei mögliche Szenarien vorstellte, wobei die Entscheidung für die eine Lösung abhängig vom zeitlichen Wiedereintritt in den Spielbetrieb ist.

Möglichkeit A: Es kann nicht mehr gespielt werden, um die Vorrunde abzuschließen und damit 50 Prozent der Spiele zu erreichen. Dann würde die Saison annulliert und im Sommer 2021/22 neu gestartet werden, als wäre nichts gewesen.

Möglichkeit B: Es können nur noch die fehlenden neun Spieltage bis zum Hinrundenende absolviert werden. Dies würde eine Wertung mit Auf-und Absteigern ermöglichen.

Möglichkeit C: Das sogenannte alternative Modell. Die Hinrunde würde zu Ende gespielt und die Ligen anschließend in eine Auf- und Abstiegsrunde geteilt werden. Das würde zu den neun fehlenden Vorrundenspieltagen noch sieben weitere Partien erfordern.

Welches Modell auch immer in die Tat umgesetzt wird – es steht fest, dass es auf jeden Fall Auf- und Abstiegsspiele in der gewohnten Form der Relegationsspiele geben wird.

Gabriel Reiß, Trainer des A-Ligisten FC Viktoria Neckarhausen, geht mit den Aussagen der Kreisverantwortlichen konform: „Dass zumindest eine Halbserie gespielt sein muss, um eine Entscheidungsfindung zu haben, finde ich richtig. Allerdings zweifle ich, dass wir vor April überhaupt spielen.“

Auch Vogelstangs Coach Manfred Kern hält einen frühen Wiedereinstieg für ausgeschlossen: „Ich bin skeptisch, dass Ende Februar ein Punktspiel stattfinden kann. Wir können froh sein, wenn wir die Hinrunde fertig bekommen. Aber das alternative Modell hat schon seinen Charme, vor allem wären spannendere Spiele zu erwarten.“ Klar ist allerdings, dass der Fußballkreis trotz der unterschiedlichen Staffelgrößen eine bezirkseinheitliche Lösung anstrebt und sich bei Wiederbeginn und Saisonende an den übergeordneten Ligen orientiert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020