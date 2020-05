Saison wird abgebrochen

Bergstraße.Der Deutsche Keglerverband Classic hat Nägel mit Köpfen gemacht: Ursprünglich war die endgültige Entscheidung über den Abbruch und die Wertung der Saison für den 13. Juni erwartet worden. Doch dank neuer Gesetze konnten die notwendigen Stimmen nun schriftlich eingeholt werden.

Somit gelten die Tabellenstände vom 18. März, also nach dem drittletzten Spieltag, als Abschlussklassements. 88 der 99 Bundesliga-Mannschaften stimmten für einen vorzeitigen Saisonabbruch.

DCU entscheidet am 26. Juni

Noch gedulden müssen sich hingegen die Vereine, die in der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) organisiert sind. Zwar wurde auch hier die Saison bereits am 13. März ausgesetzt und am 23. März für abgebrochen erklärt. Welche Auswirkungen diese Entscheidung jedoch hat, darüber wird erst auf der Tagung der Bundesligakommission am 26. Juni beraten.

Somit müssen die Erstligisten VKC Eppelheim (1.), RW Sandhausen (2.), FH Plankstadt (3.), SG Sandhausen (5.) und KC BF Nußloch (10.) ebenso auf die Entscheidung der Kommission warten wie die Zweitligisten SG Viernheim/Hemsbach als Zweitplatzierter sowie die Rivalen Vorwärts Hemsbach (5.) und SG Lampertheim (8.). Bei den Frauen betrifft es in der Bundesliga die SG Plankstadt (2.) und DKC Hockenheim (7.). In Liga zwei geht es um die SG Hemsbach (2.), die SG Plankstadt II (3.), die SG Neulußheim (4.) und 79 Altlußheim (6.). hs/jako

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020