Saisonauftakt mit einigen Hindernissen

Leutershausen.Für die Handballer der SG Leutershausen beginnt die neue Saison mit einem Auswärtsspiel. Die Mannschaft um den neuen Trainer Frank Schmitt reist am morgigen Sonntag zum Auftakt in der 3. Liga Ost zum GSV Eintracht Baunatal. Anwurf ist in der Rundsporthalle um 17 Uhr.

Wie beim Pokal-Aus gegen Gummersbach muss die SGL in Baunatal auf ihren Kapitän Niklas Ruß verzichten, Marvin Karpstein ist ebenfalls weiterhin nicht einsatzbereit. Auch die Rückraumschützen Maximilian Rolka und Felix Jaeger werden wahrscheinlich ausfallen, Konstantin Herbert ist aufgrund seines Studiums verhindert. Die Voraussetzungen könnten besser sein.

„Die Verletzungen direkt zum Saisonbeginn sind natürlich ärgerlich, aber wir werden in dieser Saison noch mehr Rückschläge hinnehmen müssen. Das erste Spiel ist immer eine Wundertüte, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Aber wir fahren natürlich nach Baunatal, um zu gewinnen, das muss immer das Ziel sein, egal in welcher Formation wir spielen“, betont Trainer Frank Schmitt.

In der vergangenen Saison spielte Leutershausen gegen Baunatal sowohl in der Heinrich-Beck-Halle als auch auswärts unentschieden. Nach 30 Spielen rangierte der GSV letztendlich in der 3. Liga Ost auf Platz acht und hatte drei Zähler weniger als die Roten Teufel verbucht. Auch morgen wartet auf die SGL wohl ein Duell auf Augenhöhe.

Schon jetzt auf dem Zahnfleisch

Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der Leutershausener, klagt vor dem Drittliga-Start: „Wir gehen schon wieder auf dem Zahnfleisch. Das ist jetzt wieder eine schwierige Situation, wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken. Baunatal wird hoch motiviert sein, sie haben das Saisonziel ausgegeben, am Ende unter den ersten sechs Teams zu landen. Nun hat man dort höhere Ansprüche, Baunatal wird Selbstvertrauen haben und natürlich alles daransetzen, um das erste Heimspiel zu gewinnen.“ Kampflos will er die Punkte aber nicht abgeben: „Wir müssen schauen, dass wir dagegenhalten, eine stabile Abwehr stellen, auf eine gute Torhüterleistung hoffen und einfache Tore machen, damit wir uns die Kräfte einteilen können – und dann schauen wir, was dabei herauskommt.“

Das erste Heimspiel in der Heinrich-Beck-Halle findet für die Roten Teufel dann am Samstag, 1. September, um 19 Uhr gegen den TV Gelnhausen statt. tb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018