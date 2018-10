Saisonfinale bei der DJK

Mannheim.Für die Hobby-Läufer der Region endet am Samstag die Saison traditionell mit dem Feudenheimer Herbstlauf. Wie immer am Kerwe-Wochenende im Mannheimer Stadtteil geht die Breitensportveranstaltung der DJK Feudenheim schon zum 27. Mal über die Bühne und beschließt dabei zugleich den in diesem Jahr erstmals sechsteiligen engelhorn-Mizuno-Laufcup.

Im Mittelpunkt steht dabei der anspruchsvolle Hauptlauf über die zehn Kilometer, der am Samstag um 14.15 Uhr gestartet wird. Zuvor stehen der Bambini-/Schülerlauf über 1200 Meter (12.30 Uhr), der Lauf für Menschen mit Behinderung über ebenfalls 1200 Meter (13 Uhr) und der Jedermann-Lauf über 3500 Meter um 13.30 Uhr im Wettkampfprogramm. Start und Ziel ist der Sportplatz der DJK (In der Anlage 11, 68259 Mannheim).

Da es am Neckarplatt kaum Parkmöglichkeiten gibt, bitten die Veranstalter darum, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder auf das Rad umzusteigen. Nachmeldungen vor Ort sind jeweils bis eine Stunde vor dem Lauf möglich. Im Vorjahr siegten Stefan Ulmrich (32:34,6 Minuten) und Fabienne Amrhein (35:45,2 Minuten). red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018