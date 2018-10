Saisonfinale mit Superlativen

Mannheim.Der letzte Turf-Event in diesem Jahr auf der Seckenheimer Waldrennbahn wird von einigen Superlativen begleitet. So ist der mit 25 000 Euro dotierte BAU-Steher-Cup über 3100 Meter nicht nur der sportliche Höhepunkt am Samstag, sondern mit Meldungen aus England, Frankreich, der Schweiz und Deutschland auch das internationalste Listenrennen 2018 in einem deutschen Hippodrom. Als Favoriten gelten der von Mark Johnston trainierte Addicted (England), Sir Mark Prescotts Melinoe (Frankreich) oder auch Marco Klugs Klüngel (Deutschland). Die Mannheimer Turffans kommen sogar doppelt auf ihre Kosten, weil Gabriele Gaul auf die Waldrennbahn-Erfahrung von Tommaso Scardino setzt und ihm ihren Eric anvertraut.

Der Jockey aus dem Seckenheimer Stall von Marco Klein ist vielbeschäftigt und steigt in sieben Rennen sechsmal in den Sattel – viermal für seinen Chef. So gleich zum Auftakt des Mannheim²-Renntages, der wegen der Premiere der Live-Übertragung nach Frankreich am Samstag schon um 11.35 Uhr beginnt.

Kleins gute Erfahrungen

Scaedino lenkt im Heinrich-Gräff-Gedächtnis-Preis Sensational Secret, hat aber mit Wüstenlady und Wonderwall zwei Konkurrenten aus dem eigenen Stall. Damit hat Klein gute Erfahrungen gemacht, so landete er mit dem Duo Exclusive Potion und Wüstenlady vor vier Wochen einen Doppelsieg. „Für Sensational Secret rechne ich mir gute Chancen aus, er ist nach einer längeren Pause wieder fit“, beurteilt Klein seine fünfjährige Stute. „Wonderwall war in Baden-Baden bis 1400 m gut mit dabei, deshalb ist sie auch jetzt für diese Distanz gemeldet. Bei Wüstenlady bin ich eher gespannt, wie der Reiter Gijs Snijders mit der ihm unbekannten Bahn zurechtkommt.“

Zwei Pferde hat er zudem für den Busenbender-Preis gemeldet. „Auf Ignaz ist immer Verlass. Vor vier Wochen ist ja sein Rennen abgesagt worden, jetzt ist er voll motiviert und hat richtig Lust, zu laufen.“ Den neunjährigen Wallach Fujiyama Danon kann er nicht ganz so gut einschätzen. „Er hat hier vor vier Jahren einen Ausgleich II gewonnen, dann aber sehr lange wegen einer Verletzung pausiert.“

Der mit 10 000 Euro dotierte m:con-Preis, ein Ausgleich II über 1900 m, ist ein weiterer sportlicher Höhepunkt zum Abschluss der Jubiläumssaison zum 150. Geburtstag der Badischen Rennverein. Hier sitzt Scardino im Sattel von Kitaneso. „Ihm werden zwar fünf Kilo mehr aufgepackt, aber er hat auch sehr gut gearbeitet. Es ist ein stark besetztes Rennen, doch er wird vorn mit dabei sein“, ist der Coach von dem siebenjährigen Wallach überzeugt. Im Preis der Wall Gmbh gibt Klein dem dreijährigen Hengst Make me Smile gute Platzierungschancen. „Bei seinem Mannheimer Debüt war er schließlich Dritter.“ Im Sattel sitzt wiederum Scardino.

Pissarro mag es gerne kürzer

Die einzige Pause hat der 23-jährige Jockey im Preis des Tribünentischs Nr. 8, doch da kommt es zum brisanten Duell zwischen Kleins Smentana und Horst Rudolphs Pissarro. „Er hatte längere Zeit keine Startmöglichkeit in Mannheim, ich weiß nicht so recht, wie er drauf ist. Zudem sind die 2500 m nicht seine Strecke, er ist für 1900 m prädestiniert“, hält sich Rudolph, der gerade beim Wettstar Turfchampionat Südwest in den Sparten Trainer und Besitzer gewonnen hat, bei seiner Einschätzung zurück. Gleichwohl hält Klein den siebenjährigen Wallach für den stärksten Gegner seiner vierjährigen Stute Smentana, die vergangene Woche in Baden-Baden gewann.

