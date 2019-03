Saisonstart mit viel Lokalkolorit

Mannheim.Turf-Freunde mit Herz für die Lokalmatadore unter den Galoppern kommen zur Saisoneröffnung auf der Seckenheimer Waldrennbahn voll auf ihre Kosten. Denn beim VR Bank Rhein-Neckar-Renntag sind in sieben Rennen 22 Pferde der hiesigen Trainer, Besitzertrainer oder Besitzer Marco Klein (13), Horst Rudolph (5), Karl-Heinz Neureuther (1), Gabriele Gaul (2) und BRV-Ehrenpräsident Michael Himmelsbach (1) gemeldet. Zehn von ihnen gehören zum engeren Favoritenkreis.

Während der Auftakt des Badischen Rennvereins Mannheim Seckenheim (BRV) und auch die „Badenia“ am 28. April ganz im Zeichen des Sports stehen, hat das neue Führungstrio um Präsident Stefan Buchner den weiteren Jahresveranstaltungen eine neue Struktur gegeben. „Wir planen Motto-Renntage, wollen dadurch neues Publikum auf die Bahn locken“, erläuterte Buchner anlässlich einer Pressekonferenz bei „Vize“ Peter Gaul.

So gibt es am 20. Juni nicht nur eine Kooperation mit den Adlern, sondern auch mit anderen großen Mannheimer Sportvereinen. „Jedem Club wird ein Pferd zugelost, die Fans werden eingeladen und können dann auf ‚ihr‘ Pferd wetten“, setzt Buchner auf Identifikation. Doch zunächst fiebert er den vielen lokalen Duellen am kommenden Sonntag entgegen (1. Rennen 14.15 Uhr). Im Hauptereignis auf der Flachbahn, einem Ausgleich II über 1900 Meter, kommt es zum Zweikampf zwischen Kleins Kitaneso („Er hat zuletzt dreimal gewonnen, die Winterpause hat ihm gut getan“) und Rudolphs Pissarro. „Er ist zurzeit zwar etwas launisch, aber wenn er will, kann er jeden schlagen“, sagt Rudolph. Der eigentliche Favorit ist jedoch Gabriele Gauls Eric, derschon in Listenrennen Sieger war.

Gleich zu Beginn, im Rennen für Dreijährige über 1900 Meter, setzt Klein voll und ganz auf seine neue Stute Mind Me, der er eine große Karriere voraussagt. Ihr Debüt in Mannheim geben Bergadler, Reine Noire, Davina (alle Klein) und Rudolphs Navid.

Auch im Ausgleich IV über 1900 Meter ist Mannheim gut vertreten: Kleins Bahnspezialist Ignaz und sein Topfavorit Platin Lover treffen auf Neureuthers schon sehr erfolgreichen Shark Attack und Rudolphs neue Stute Sarayu. Im Ausgleich III über 1400 m schickt Klein den in Mannheim ungeschlagenen Exclusive Potion an den Start. Ihm könnte allerdings Stallgefährtin Wüstenlady gefährlich werden.

Ob Buchners Kashani im Preis der Bankenkooperation (1900 m) gegen Kleins Bergpfad und Rudolphs Furous bestehen kann, wagt der BRV-Präsident nicht vorherzusagen. „Wenn er Lust hat, dann ja. Aber die hat er nicht immer.“ Im Ausgleich IV über 2500 Meter müssen Kleins sehr gut vorbereitete Smentana und Rudolphs Bill Ferdinand, der mit fünf ersten Plätze 2018 Siegkandidat Nummer eins ist, Stehvermögen beweisen. Im stark besetzen Jagdrennen über 3200 m messen sich Michael Himmelsbachs Stute Allez Y und Gauls ganz neuer Box Office mit acht weiteren Konkurrenten. Einen klaren Favoriten gibt es zwar nicht, aber der Wallach, für den der Start eine Vorbereitung auf die „Badenia“ ist, könnte weit vorne landen.

