Saisonziel noch machbar

Zum Studium kommt Liza-Marie Brandes nach Mannheim. Die aktuelle Saison hat sie wegen eines Auslandsaufenthaltes pausiert, zuvor war sie bei der TSV Hannover-Burgdorf in der Oberliga und 3. Liga, beim TuS Altwarmbüchen (Oberliga) und beim SC Germania List (Landesliga) am Ball. Nach weiteren Verstärkungen und Ergänzungen halten die Verantwortlichen der HSG weiter Ausschau, um den Kader zu komplettieren me (Bild: Binder)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.05.2018