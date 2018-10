Salger fehlt Eulen lange

Friesenheim.Rückraumspieler Stefan Salger wird dem Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen aufgrund einer Verletzung des linken Knöchels sechs Wochen fehlen. Er verletzte sich während des Abschlusstrainings vor dem Auswärtsspiel in Stuttgart, teilte der Club mit. Die medizinische Untersuchung nach dem MRT ergab nun Klarheit: Salger zog sich ein Knochenödem zu. Zudem sind die Außenbänder teilweise an- und abgerissen. Dies ist besonders bitter, da der Linkshänder in dieser Saison bereits verletzungsbedingt ausfiel und deshalb seit seinem Wechsel zu Saisonbeginn vom TVB Stuttgart nach Ludwigshafen nicht richtig in Schwung kommen konnte.

„Stefans Verletzung kommt sehr ungünstig, denn er ist ein weiterer wichtiger Spieler im Rückraum, der ausfällt. Wir brauchen die Unterstützung der Fans nun noch mehr, um auch diesen Ausfall kompensieren zu können“, so Trainer Benjamin Matschke. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018