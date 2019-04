Sandhausen arg gebeutelt

Sandhausen.Ohne acht verletzte Profis geht Fußball-Zweitligist SV Sandhausen in den Saison-Endspurt. Zu den ohnehin fehlenden Spielern kommt im Keller-Derby beim MSV Duisburg (Samstag, 13 Uhr) auch Islands WM-Teilnehmer Rurik Gislason. Der Nationalspieler leidet an einer Wadenverletzung. Er soll in den folgenden Partien der Rückrunde aber im Gegensatz zu den sieben anderen Teamkollegen wieder mitmachen können.

Trotz der angespannten Situation ist Trainer Uwe Koschinat zuversichtlich. „13 von 15 möglichen Punkten aus den zurückliegenden fünf Spielen sind kein Zufall, sondern der Nachweis von Stärke“, sagte er vor der Partie bei den „Zebras“. Er warnte aber auch: „Für unseren Gegner geht es um die letzte Chance. In Duisburg werden die Messer gewetzt sein. Nur wenn wir genau so kriegerisch auftreten, werden wir bestehen.“

Von Beginn an dabei sein wird Njemeddin Daghfous. Der 32-jährige Mittelfeldspieler feierte acht Monate nach seinem zweiten Kreuzbandriss ein gelungenes Debüt. Beim 3:1-Sieg gegen Dynamo Dresden erzielte er ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019