Sandhausen viel zu harmlos

Sandhausen.Der SV Sandhausen hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga nicht fortsetzen können. Die Mannschaft von Trainer Michael Schiele unterlag am Freitagabend mit 0:3 (0:2) der SpVgg Greuther Fürth, die zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze kletterte.

Schiele veränderte seine Mannschaft nach dem 3:2-Erfolg bei den Würzburger Kickers auf einer Position. Innenverteidiger Aleksandr Zhirov konnte sich nach seiner Knieverletzung nicht rechtzeitig zurückmelden. Für ihn stand Ivan Paurevic in der Startformation, der unter Ex-Coach Uwe Koschinat gar keine Chance mehr erhalten hatte, aber schon in Würzburg mit einem Treffer auf sich aufmerksam machen konnte.

Die beste Auswärtsmannschaft der Liga startete derweil besser in die Partie. Nur dank einer starken Reaktion von Torhüter Martin Fraisl und einer anschließenden Kopfballabwehr von Kevin Behrens geriet der SVS nach sieben Minuten nicht in Rückstand. Auf der Gegenseite testete Nikolas Nartey seine Qualitäten aus der Distanz. Der dänische U-21-Nationalspieler verfehlte das Tor jedoch um einige Meter.

Nach 25 Minuten erhöhten die Kleeblätter die Schlagzahl. Bei Paul Seguin musste Fraisl nicht eingreifen – und dann konnte er nicht mehr rechtzeitig eingreifen: Die SVS-Defensive verlor Julian Green aus den Augen, der nach einer Flanke des früheren Waldhöfers Marco Meyerhöfer alle Zeit der Welt hatte, um die Führung für die Gäste zu erzielen (30.). Drei Minuten später machte Jamie Leweling den Doppelschlag perfekt. Paurevic rutschte weg und ließ den Ersatz von Kapitän Branimir Hrogta dadurch passieren. Dieser hatte keine Mühe mehr, auf 2:0 zu erhöhen. Die Kurpfälzer brauchten zehn Minuten, ehe sie antworteten. Keita-Ruel fehlten ein paar Zentimeter, Behrens prüfte Sascha Burchert im SpVgg-Gehäuse und Julius Biadas Schuss wurde abgeblockt.

Trotz der kurzen Drangphase hatte Schiele in der Kabine Aufbauarbeit zu leisten, denn alles in allem waren seine Profis zu fahrig und zu harmlos. Der 42-Jährige reagierte in personeller Hinsicht und wechselte Diego Contento und Denis Linsmayer für Robin Scheu und Gerrit Nauber ein. An der taktischen Formation veränderte sich dadurch aber nichts. Dafür aber auf dem Feld: Die Hausherren starteten schwungvoller und kamen durch Biada zur ersten Möglichkeit. Der Spielmacher setzte seinen Versuch jedoch einen Tick zu hoch an, nachdem er von Behrens freigespielt worden war. Der SVS wagte jetzt mehr, kam aber nicht zwingend vor das Gehäuse der Fürther. Schiele reagierte erneut und nahm den blassen Ex-Franken Daniel Keita-Ruel und Julius Biada aus dem Spiel. Anas Ouahim und Alexander Esswein sollten mehr Gefahr ausstrahlen, doch auch diese Schachzüge brachten nicht die erhoffte Wende aus Sicht der Kurpfälzer. Stattdessen setzte Dickson Abiama in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 0:3.

Der SVS könnte nach dem elften Spieltag auf den Abstiegsrelegationsplatz zurückfallen, wenn Eintracht Braunschweig am Sonntag daheim gegen den VfL Osnabrück punkten sollte. Besser können es die Schwarz-Weißen dann aber am Dienstag machen, doch beim Hamburger SV wird die Aufgabe wohl nicht einfacher werden (Spielbeginn: 18.30 Uhr). mjw/ü

