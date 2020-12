Sandhausen vor harten Zeiten

Dennis Diekmeier (v.l.), Nils Röseler und Ivan Paurevic nach dem 0:3. © dpa

Sandhausen.Mit gesenktem Kopf stapfte Daniel Keita-Ruel vom Feld. Beim Stand von 0:2 hatte Michael Schiele, Trainer des SV Sandhausen, keine Verwendung mehr für den Angreifer gegen dessen Ex-Club SpVgg Greuther Fürth. Dabei hatte sich der fünffache Torschütze der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend eine ganze Menge vorgenommen. Letztendlich war aber auch sein Auftritt symptomatisch für die gesamte Mannschaftsleistung des SVS, der nach der 0:3 (0:2)-Niederlage unaufhaltsam in Richtung Überlebenskampf im Unterhaus schlittert.

Die Abrechnung von SVS-Präsident Jürgen Machmeier ließ nicht lange auf sich warten: „Was mich sehr nachdenklich stimmt, ist, dass wichtige Attribute wie Gier, Leidenschaft und mannschaftliche Geschlossenheit völlig abhandengekommen sind – das sind unsere Probleme.“

Machmeier tritt nach

Unmittelbar danach fällte der Club-Boss ein vernichtendes Urteil und teilte dabei auch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Ex-Coach Uwe Koschinat aus, der vor zwei Wochen von Schiele abgelöst worden war. „Unsere Mannschaft ist nicht fit. Der Gegner ist sechs Kilometer mehr gelaufen und hat 50 Sprints mehr gemacht“, rechnete Machmeier vor. „Das kann der neue Trainer so schnell nicht aufholen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Beste aus der Situation machen. Fakt ist, dass wir nun wieder gegen den Abstieg spielen. Das muss allen im Verein ab sofort klar sein.“

Immerhin beendete der SVS den elften Spieltag nicht auf dem Abstiegsrelegationsplatz, denn Verfolger Eintracht Braunschweig kassierte eine Niederlage gegen den VfL Osnabrück (0:2). Dennoch werden auch die folgenden Aufgaben in der Liga für die Kurpfälzer nicht einfacher. Das Restprogramm vor Weihnachten hat es in sich: Am Dienstag geht es gegen den Hamburger SV weiter und im letzten Liga-Spiel vor Weihnachten empfängt der SVS Spitzenreiter Holstein Kiel. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagte nach dem Fürther Doppelschlag durch Julian Green und Jamie Leweling (30./33.) sowie dem Schlusspunkt von Dickson Abiama, der die Pleite endgültig besiegelte (88.): „So wie wir ins Spiel gestartet sind, kann man keine Partie in der 2. Liga gewinnen. Wir sind nur nebenhergelaufen, hatten keine Struktur im Spiel und kein Zusammenspiel.“

Trainer Schiele, der nach dem 3:2-Sieg bei den Würzburger Kickers – dem ersten Auswärtserfolg der Saison – Hoffnung geschöpft hatte, war nach dem schwachen Auftritt ebenfalls bedient. „Wir haben über 40 Minuten nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren zu zögerlich. Dass der Gegenspieler den Ball beim 0:1 gegen eine Dreierkette so mutterseelenallein einschieben kann, darf einfach nicht passieren“, monierte Kabaca. „Beim 0:2 rutschen wir aus, der Gegner hat dann freie Bahn. Die Geschenke, die uns Fürth in der zweiten Halbzeit gegeben hat, haben wir leider nicht genutzt. Wir werden das Spiel hart analysieren, uns kurz schütteln, und dann geht es am Dienstag schon weiter.“ mjw/ü

