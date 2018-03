Sandhofen dreht Spiel nach der Pause

Anzeige

MANNHEIM.Der ASV Feudenheim rutscht nach der Heimniederlage im Nachholspiel immer tiefer in den Schlamassel. Auch die SG Viernheim verlor zu Hause und konnte keinen Boden gutmachen.

Pfingstb. – VfL Kurpfalz II abg.

Bereits am Sonntagmorgen wurde die Partie in Pfingstberg aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

SG Viernheim – Leutersh. 1:2 (0:2)

In einem schwachen Spiel siegte der FV Leutershausen mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit. In der 14. Minute flankten die Gäste von der rechten Seite in den Strafraum, Memet Najer stand am langen Pfosten goldrichtig und traf zum 0:1. Nur vier Minuten später legte Sven Bopp mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 0:2 nach (18.). Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte bei beiden Teams spürbar nach, Viernheim gab sich noch nicht geschlagen. In der 60., 65. und 75. Minute hätten die Südhessen der Partie nach drei Großchancen noch eine Wende geben können. So war es erst Sulayman Bojang vorbehalten, nach einem Freistoß von Selim Akdagcik das 1:2 zu erzielen (84.). „Bei uns haben mit Daniel Jeremic und Andreas Kudla zwei wichtige Spieler gefehlt. Am Ende wäre ein Remis gerecht gewesen“, resümierte SG-Abteilungsleiter Francesco Ferraracchio. In der Schlussminute vereitelte Viernheims Schlussmann Dennis Steiner noch eine Großchance der Hirschberger.