Sandhofen setzt sich hohe Pokal-Ziele

MANNHEIM.Der Mannheimer Fußball-Kreispokal geht in seine heiße Phase. In dieser Woche finden bereits die ersten Partien im Viertelfinale des Wettbewerbs statt, den im Vorjahr der TSV Amicitia Viernheim gewonnen hatte.

Nach drei sieglosen Liga-Spielen in Folge brennt A-Ligist SKV Sandhofen darauf, dem Kreisliga-Vorletzten SC 08 Reilingen am Mittwoch (19 Uhr) ein Bein zu stellen. „Für uns hat das Spiel eine große Bedeutung, da wir es uns zum Ziel gesetzt haben, aufzusteigen und ins Pokalfinale einzuziehen“, macht SKV-Trainer Matthias Burosch unmissverständlich klar. Außerdem empfängt die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen den SC Käfertal in einem A-Klassen-Aufeinandertreffen (Mittwoch, 19.30 Uhr), und auch die Kreisligisten FC Hochstätt Türkspor und Rot-Weiß Rheinau duellieren sich direkt (Donnerstag, 19 Uhr). wy

