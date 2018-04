Sandhofen steht vor Umbruch

Anzeige

Wie es in der kommenden Saison an der Gaswerkstraße weitergeht, ist noch offen. In Kürze sollen in einer Versammlung ein neuer Fußball-Ausschuss und -Abteilungsleiter gewählt werden. Auch im Kader des A-Ligisten steht ein Umbruch bevor. „Es sieht so aus, als ob einige Spieler den Verein verlassen“, sagt Burosch. Auch er selbst lässt seine Zukunft noch offen. „Ich kann mir schon vorstellen, zu verlängern. Dann müssen wir aber auch eine junge Mannschaft haben, die mindestens das Niveau von diesem Jahr hat und um etwas mitspielen kann.“ wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018