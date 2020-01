Sattes Polster

Großsachsen.Handball-Drittligist TVG Großsachsen hat sich mit einem 24:19 (13:9)-Heimsieg gegen den TV Kirchzell ein stattliches Polster nach unten verschafft und als Zehnter nun schon acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Das war vielleicht nicht immer schön, aber am Ende steht ein verdienter Sieg, der uns beruhigt in die kommenden Wochen gehen lässt“, war TVG-Trainer Stefan Pohl mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden und lobte vor allem seine Abwehr.

Der TVG startete stark in diese wichtige Partie gegen den Vorletzten. Von Beginn an setzte die Defensive den Angriff des TV Kirchzell unter Druck und verzeichnete so etliche Ballgewinne. Beim 9:3 (14.) sah alles nach einem lockeren Sieg aus. Doch Großsachsen versäumte es in dieser Phase, das Spiel schon endgültig zu entscheiden und ließ die Gäste wieder in die Partie. Einige technische Fehler und das Auslassen bester Chancen führten dazu, dass Kirchzell beim 9:6 (17.) wieder dran war. Zum Halbzeitpfiff lag Großsachsen beim 13:9 auf den ersten Blick komfortabel in Führung, hatte in den letzten zehn Minuten aber einige Probleme im Angriff.

Die Gastgeber taten sich nach der Pause weiterhin schwer und Kirchzell kam bis auf 16:18 (50.) heran. Doch der starke Johannes Kadel sowie Maximilian Kehlenbach und Philipp Ullrich sorgten für das 21:17 (54.) und die endgültige Entscheidung. Kirchzell hatte auf diese Serie keine Antwort mehr. hm/red

TVG Großsachsen: Boudgoust, Richter, Hoblaj; Kernaja, Meiser, Triebskorn (3/2), Schulz (1), Schneider, Kadel (4), Hanke, Straub, Kehlenbach (4), Reisig (3), Buschsieper (1/1), Hildebrandt (4), Ulrich (4).

