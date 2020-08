SC Blumenau nicht zu stoppen

Mannheim.Neun Spiele wurden am Wochenende in der 3. Runde des Mannheimer Fußball-Kreispokals ausgetragen. Die einzige Überraschung gelang dem B-Ligisten SC Blumenau, der nach dem SV Schriesheim II in der 2. Runde nun auch die erste Mannschaft der Bergsträßer mit 3:1 bezwang. Luis Trindade, Trainer des SC Blumenau, lobte sein Team: „Meine Jungs darf man nicht unterschätzen. An einem guten Tag sind wir in der Lage, einige Teams zu schlagen. Es war eine überragende Mannschaftsleistung.“ Bereits in der 1. Runde hatten die Nord-Mannheimer den Kreisligisten und letztjährigen Finalisten DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen (3:1) bezwungen.

In einem Nachholduell der 1. Runde bezwang der FC Germania Friedrichsfeld in einem Kreisliga-internen Duell den MFC 08 Lindenhof mit 3:2. Anthony Meckel erzielte kurz vor Schluss nach einer Hacken-Vorlage von Riccardo Baatz den Siegtreffer für den FC. „Wir haben zwischenzeitlich den Faden verloren, am Ende war es aber ein verdienter Sieg“, sagte FC-Trainer Matthias Dehoust. wy

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.08.2020