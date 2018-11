SC Käfertal landet Überraschungssieg

Mannheim.Der FV 03 Ladenburg dominiert seine Gegner in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, weiterhin nach Belieben. Am Sonntag empfangen die Römerstädter den gestern spielfreien Verfolger SKV Sandhofen zum Topspiel.

Laudenbach – FV Ladenb. 1:9 (1:5)

Eine einseitige Angelegenheit war die Partie zwischen dem SV Laudenbach und dem FV 03 Ladenburg. Bereits nach elf Minuten musste der SVL-Keeper das vierte Mal hinter sich greifen. Vittorio Cammilleri (vier Tore) schraubte dabei sein Torekonto auf satte 30 Saisontreffer.

Heddesh. II – Käfertal 1:2 (0:0)

Der FV Fortuna erlitt gegen den kämpferisch starken SC Käfertal seine erste Saisonniederlage überhaupt. Trotz Führung im Rücken und Großchancen auf dem Fuß zog der FV in Unterzahl den Kürzeren.

Ilvesheim – SG Viernheim 1:1 (1:0)

Beide Teams lieferten sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Spvgg 03 Ilvesheim hatte zwar mehr Ballbesitz, den Ausgleich verdiente sich die SG Viernheim aber durch ihren engagierten Auftritt.

Wallstadt II – TSV Amic. II 3:4 (2:2)

Die SpVgg Wallstadt verschenkte in der Schlussphase den Sieg. Der TSV Amicitia Viernheim bewies Moral und ergatterte dank eines späten Tores drei Punkte (87.).

SG Mannheim – Schriesh. 1:3 (0:0)

Wie so häufig bestimmte die SG Mannheim das Spielgeschehen, ohne jedoch richtig gefährlich in den Strafraum des SV Schriesheim zu kommen. In der zweiten Hälfte nutzte der SVS dann seine wenigen Chancen konsequent aus und gewann verdient.

