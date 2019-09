SC Käfertal noch neben der Spur

MANNHEIM.Vor knapp zwei Wochen ging der SC Käfertal in der Fußball-Kreisklasse A II als Tabellenführer in den Spieltag. Dann überraschte der Klub von der Oberen Riedstraße mit einer 2:3-Niederlage gegen die SG Mannheim. Die Ursache für die Pleite lag nicht zuletzt in der Streichung von fünf Spielern aus dem Kader wegen disziplinarischen Gründen durch Trainer Ralf Dalmus.

„Das ist eine rein interne Sache. Ich will da auch gar nicht mehr drauf eingehen und wir wissen noch immer nicht, wie das nach außen gedrungen ist“, rätselt Dalmus über die Darstellung in der Öffentlichkeit. „Das Thema ist aufgearbeitet und erledigt.“ Bitter ist im Nachgang natürlich, dass mit dieser Maßnahme der Verlust der Tabellenführung einherging. „Das hat sehr wehgetan, da ich selbst ein verbissener Fußballer war und bin. Aber die Entscheidung war mitgetragen von Vorstand und Spielausschuss“, so Dalmus.

Doch auch nach der Rehabilitierung hat der SC Käfertal noch nicht wieder zurück in die Spur gefunden, am Wochenende gab es bei dem bislang sieglosen FV Fortuna Heddesheim II eine 2:3-Niederlage. „Die drei Gegentore haben wir uns ja fast selbst gemacht“, berichtet Dalmus.

Das 1:0 für die Fortunen entsprang einem Käfertaler Anstoß mit Ballverlust und Gegentor nach 24 Sekunden. Wohin die Reise für die Käfertaler geht, ist daher noch ungewiss. Der Anspruch des Klubs ist jedoch nicht, im Niemandsland herumzudümpeln. „Wir möchten gerne die Mannschaften von ganz oben ärgern. Mit zwei, drei älteren, erfahrenen Spielern wäre es drin, unter den ersten Drei mitzuspielen“, denkt Dalmus. „In den nächsten beiden Spielen wird sich zeigen, welche Richtung wir einschlagen.“ Dann geht es gegen den SV Schriesheim und die TSG Lützelsachsen II. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019