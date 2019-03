SC Käfertal steckt im Niemandsland fest

MANNHEIM.Derzeit reiht sich der SC Käfertal in der Fußball-Kreisklasse A II auf Platz acht ein. Zu wenig, wenn es nach den Ansprüchen des Vereins und insbesondere des Trainers Ralf Dalmus geht. „Dass es für ganz oben nicht reicht, war zu erwarten, aber wir hatten uns wenigstens zwei, drei Plätze besser erhofft“, so der Coach der Käfertaler.

Die Tendenz zu Leichtsinnsfehlern, dazu eine beispiellose Ausfallmisere von Stammkräften sowie die Krux, immer für mindestens ein Gegentor gut zu sein, lassen es nicht zu, von mehr als nur einer Platzierung im Niemandsland zu träumen. „Ich habe mein Augenmerk darauf, dass wir sicherer stehen und auch mal die Null halten. Wir haben noch in keinem Spiel ohne Gegentor gespielt“, so Dalmus.

Auch die Leistungen seines Teams wechseln fast im Wochenrhythmus. Am vergangenen Wochenende blieb diese Bewertung jedoch aus, da der SC Käfertal spielfrei war. Eine willkommene Gelegenheit für den Trainer, seinen nächsten Gegner zu beobachten. „Der SV Laudenbach hat gute Spieler und verdient in Viernheim gewonnen“, beurteilt Dalmus. „Dennoch versuchen wir, unsere Fehler zu minimieren, und natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen.“

So strebt man an der Oberen Riedstraße für die verbleibenden Partien noch den größtmöglichen Erfolg an, um am Ende doch noch Platz fünf zu erreichen. Die Planungen für die Folgesaison sind bereits im Gange, wenngleich noch nicht auf allen Verträgen die Tinte trocken ist. „Wenn es nach mir geht, ich will nächste Saison aufsteigen“, geht Dalmus voran, will hierfür aber auch eine schlagkräftige Truppe formen. „Wir haben noch Gespräche, auch hinsichtlich meiner Zusage.“ Angeblich haben bereits drei Spieler von höherklassigen Vereinen für die neue Saison dem SC Käfertal ihr Ja-Wort gegeben. wy

