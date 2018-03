SC Rot-Weiß bleibt gelassen

Anzeige

Mannheim.Seit Mitte Oktober wartet der SC Rot-Weiß Rheinau auf einen Sieg in der Fußball-Kreisliga. Vor der Winterpause blieb der Traditionsverein in sechs Spielen ohne Sieg. Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Neulußheim stehen die Rheinauer nicht auf einem Abstiegsplatz. Die Verantwortlichen der Rot-Weißen bleiben jedoch besonnen, vor wenigen Wochen wurde sogar der Vertrag von SC-Trainer Ralf Eckl verlängert.

„Für mich passt das Gesamtpaket hier in Rheinau. Das Umfeld stimmt, die Mannschaft ist intakt und verfügt über sehr viel Potenzial – auch wenn die Tabelle aktuell etwas anderes aussagt“, begründet Eckl seinen Schritt. „Wir haben vor allem ein junges Team, das wir unbedingt weiterentwickeln möchten. Ich bin zudem felsenfest davon überzeugt, dass sich im Laufe der Rückrunde unsere Qualität durchsetzt und wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben“. Zuletzt konnten die Rheinauer sogar noch an Qualität zu legen. Verteidiger Phillipp Barancek-Fischer kehrt vom Waldhof II zurück an die alte Wirkungsstätte, die Offensive wird durch Franklin Stepanov vom VfL Kurpfalz Neckarau verstärkt.

Harte Prüfung beim FK Srbija

„Zwei Transfers, die schon in der Vorbereitung gezeigt haben, dass sie uns helfen können. Wir wollten uns noch breiter aufstellen um auf etwaige Ausfälle reagieren zu können“, erklärt Eckl. Was die Rheinauer jedoch vor allem benötigen, sind Punkte und da wartet auf den unerwarteten Abstiegskandidaten am Sonntag auswärts beim FK Srbija ein echter Brocken, der mit einem Sieg die Kreisliga-Tabellenführung übernehmen kann.