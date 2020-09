SC Viernheim verpasst Titel-Coup

Karlsruhe.Die Schachprofis der OSG Baden-Baden haben sich in einem spannenden Finale bereits zum 14. Mal den Titel als deutscher Mannschaftsmeister gesichert. Das Bundesliga-Team um Vizeweltmeister Fabiano Caruana (USA) gewann am Sonntag in der siebten Runde mit 4,5:3,5 gegen den SC Viernheim. Der deutsche Rekordmeister setzte sich im Achter-Turnier mit optimalen 14 Punkten vor Viernheim (12) durch. Deutschlands jüngster Großmeister Vincent Keymer schnitt mit fünf Siegen und einem Remis aus sieben Partien ganz stark ab. Der 15-Jährige spielt für die SF Deizisau und beendete das Turnier mit seinem Team als Dritter (10). dpa

