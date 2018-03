Schäfer appelliert an Kreis-Vereine

Anzeige

Mannheim.Einen nicht ganz alltäglichen Appell richtete Fußball-Kreisvorsitzender Harald Schäfer in diesen Tagen an die Vereine. „Kurz vor Beginn der Rückrunde möchte ich nochmals eindringlich an das schon zur Staffelsitzung angesprochene Fair-Play bei den Spielen und einen respektvollen Umgang mit Schiedsrichtern, Spielern und Zuschauern erinnern“, heißt es in dem Offenen Brief. Grund dafür war eine alarmierende Zunahme an Sportgerichtsverfahren in der Winterpause im Vergleich zu den Vorjahren.

„Noch bedenklicher stimmt mich aber die Tatsache, dass zuletzt drei Freundschaftsspiele aufgrund verbaler Auseinandersetzungen abgebrochen werden mussten“, so Schäfer weiter. „So kann und darf es nicht weitergehen. Im Laufe der Rückrunde werden wir ein Fair-Play-Konzept vorstellen, dass jedem Verein Lösungen zu Gewaltprävention und Konfliktmanagement aufzeigen wird“, berichtet Schäfer. wy/ü