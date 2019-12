Schäfer in eigener Liga

Rostock.Die Short-Track-Karriere von Till Schäfer geht auch in der neuen Saison aufwärts. Beim Deutschland-Cup in Rostock hat sich der B-Junior des Mannheimer ERC für die Olympic Youth Games in Lausanne qualifiziert (9. bis 22. Januar). Nach seinem ersten DM-Titel als D-Junior gewann der 16-Jährige auch in der C-Jugend in den letzten beiden Jahren zweimal DM-Gold und durfte beim Europäischen Olympischen Jugend-Festival (EYOF) erstmals olympische Luft schnuppern.

Der Schützling von Gundi Pawasserat distanzierte beim 25. Hanse-Cup in Rostock die Konkurrenz auf allen Strecken so deutlich, dass ihm nicht einmal eine Disqualifikation im Superfinale über 1500 Meter schadete. Mit 136 Punkten hatte er 50 Zähler Vorsprung auf den Zweiten. Seine Trainings- und Altersklassen-Kollegin Enni Wielsch lief auf den 1500 m Bestzeit (2:37,233 min) und wurde insgesamt Vierte.

In der Leistungsklasse 3 sicherte sich die zwölfjährige Nadine Pawasserat Bronze in der Gesamtabrechnung, auf den Einzelstrecken überzeugte sie zweimal als Zweite und einmal als Dritte. Ilja Schön wurde Vierter im Gesamtklassement. sd

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019