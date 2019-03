Als Waldhof-Anwalt Johannes Zindel vor dem ersten Gütetermin am Frankfurter Landgericht dem Deutschen Fußball-Bund eine „krachende Niederlage“ prognostizierte, rieben sich manche Beobachter ob dieses Selbstbewusstseins die Augen. Schließlich mutete der Kampf des Viertligisten gegen den größten Sportverband der Welt immer auch etwas wie der Kampf David gegen Goliath an, den die Kleinen trotz der bekannten biblischen Geschichte meistens verlieren. Das nun gesprochene Urteil ist aber tatsächlich nichts anderes als eine schallende Ohrfeige für den DFB, die die maßgeblichen Herren in der Frankfurter Verbandszentrale zum Nachdenken bringen wird.

Eines ist dabei klar: Das Urteil pro Waldhof ist kein Freispruch für die Pyromanen und Unverbesserlichen, die den Spielabbruch im Mai vergangenen Jahres provoziert haben. Ihnen muss der Club weiter mit aller Härte entgegentreten, wenn er als Vorkämpfer für Gerechtigkeit glaubwürdig bleiben will. Das stand auch für Richter Richard Kästner und die SVW-Vertreter außer Frage. Vor dem Landgericht in Frankfurt ging es allerdings um etwas völlig anderes. Die Frage war vielmehr, ob ein Verband mit einem Punktabzug so massiv in den Sportbetrieb eingreifen und dabei zugleich das Verhältnis zum eigentlichen Vergehen so weit außer Kraft setzen darf, wie es der DFB in der Causa Waldhof getan hat.

Die Antwort ist ein klares Nein, was einem bereits der gesunde Menschenverstand rät. Denn der sportliche Wettbewerb steht über allem und diesem hat sich auch der DFB als Organisator dieses Wettbewerbs verpflichtet. Wird dieser von außen gestört, stehen dem Verband andere Mittel zur Verfügung, um Vergehen von fehlgeleiteten Fans effektiv und hart zu bestrafen. Auflagen, Geldstrafen und Zuschauerausschlüsse sind keine Lappalien, sondern können Vereine ebenfalls empfindlich treffen. Die sportliche Konkurrenzfähigkeit kann auch auf diesem Weg zumindest indirekt deutlich eingeschränkt werden.

Mit Spannung darf nun erwartet werden, welche Folgen dieses Urteil noch nach sich ziehen wird – wenn es Bestand hat. Der DFB wird sich auf jeden Fall seine Satzung sowie seinen Strafenkatalog nochmals intensiv vornehmen und dabei einen Moment innehalten müssen. Schließlich wurde man über das gesamte Verfahren den Eindruck nicht los, dass am Mannheimer Club ein Exempel statuiert und ein Präzedenzfall geschaffen werden sollte. Den hat nun ironischerweise das Landgericht Frankfurt dem DFB ins Stammbuch geschrieben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019