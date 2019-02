Schicksalsspiel für die HSG

Mannheim.Heute gilt es für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim. Um 17 Uhr erwartet das Team von Trainer David Pollok FrischAuf Göppingen zum Abstiegsduell. Derzeit belegen die Seckenheimerinnen den viertletzten Rang und damit den ersten Abstiegsplatz. Sie haben 12:24 Punkte auf dem Konto, können mit einem Sieg gegen Göppingen aber wieder den Anschluss an ein Trio herstellen, das mit 15 Zählern direkt davor platziert ist – darunter FrischAuf als Neunter.

An das Hinspiel in Göppingen hat die HSG gute Erinnerungen, gewann dort mit 27:24. Damals war eine starke Defensive der Grundstein und soll es heute erneut sein. Pollok hat seine Mannschaft akribisch auf den Gegner eingestellt und wohl auch seinen kompletten Kader zur Verfügung. Nur hinter dem Einsatz der angeschlagenen Caroline Vreden steht ein kleines Fragezeichen. Um die wichtigen Punkte im Abstiegskampf einzufahren, hofft die HSG wieder auf Unterstützung von den Rängen der Richard-Möll-Halle. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019