Mannheim.„Es gibt bei uns nichts mehr schön zu reden“, findet Ralf Eckl deutliche Worte. Der Trainer des Fußball-Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau hat mit seiner Mannschaft, einem einstigen Aufstiegskandidaten, nach der Winterpause alle drei Spiele verloren, insgesamt wartet der SC seit Mitte Oktober auf einen Sieg. Die Folge: Rheinau steckt tief im Tabellenkeller, punktgleich mit dem Vorletzten und kommenden Gegner FV 03 Ladenburg.

„Wir sind momentan auf jedem Platz der Liga ein gern gesehener Gast. Wir spielen attraktiven Fußball, kreieren Möglichkeiten – allerdings haben wir eine so schlechte Chancenverwertung, die ihresgleichen sucht“, übt Eckl deutliche Kritik und holt weiter aus: „Uns passieren Woche für Woche gravierende individuelle Fehler.“

RW Rheinau – FV Ladenburg Der SC Rot-Weiß Rheinau empfängt am Sonntag den FV 03 Ladenburg zum Abstiegsduell. Die Hoffnungen des kriselnden SC ruhen vor allem auf Kapitän Salvatore Vullo, der in dieser Saison schon 13 markiert hat. Beim FV droht der Ausfall von Defensivspezialist Andreas Tatzel. Den 22-Jährigen plagen aktuell Fußschmerzen, sein Einsatz ist laut FV-Coach Elias bis kurz vor der Partie offen.

Eckl bereut nichts

Der Coach spricht eine klare Sprache, änderte erst kürzlich noch Kleinigkeiten am System. Auch am Training hat er noch einmal gebastelt – alles ohne Erfolg. Dabei ist Eckl während der Hinrunde mit großen Erwartungen beim Club angetreten: „Natürlich dachte ich, dass wir mit dieser Mannschaft wesentlich weiter oben mitspielen können und bin daher auch maßlos enttäuscht. Ich habe aber die Rückendeckung des Vereins, auch da gab es schon Gespräche. Ich will den Verantwortlichen jetzt schnellstmöglich das Vertrauen zurückzahlen“, gibt Eckl einen tiefen Einblick und zweifelt seinen Schritt zum SC nicht an: „Ich bereue nichts. Es macht immer Spaß, nach wie vor. Jetzt muss aber ein Erfolgserlebnis her, gerade in einem Sechs-Punkte-Spiel wie gegen Ladenburg“.