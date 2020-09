Mannheim.In der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen steht sowohl dem Tabellenzweiten TSV Mannheim Hockey als auch dem Fünften Feudenheimer HC ein Heimspiel-Doppelpack ins Haus. Während die TSVMH-Damen am Samstag (16 Uhr) die HG Nürnberg und am Sonntag (13 Uhr) den ATV Leipzig unter dem Fernmeldeturm zu Gast haben, empfängt der FHC am Samstag (14.30 Uhr) den TuS Obermenzing aus München und am Sonntag (15 Uhr) den Nürnberger HTC auf dem Gelände des Mannheimer HC am Neckarplatt.

„Wir wollen beide Heimspiele gewinnen und freuen uns, dass es jetzt endlich Schlag auf Schlag geht und wir unseren Rhythmus finden können“, blickt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller dem Doppelspielwochenende erwartungsvoll entgegen. Personell können die Schwarz-Weiß-Roten im Kampf um den Erstliga-Aufstieg dabei aus dem Vollen schöpfen.

FCH hofft auf die Meister-Runde

Seinem FHC-Kollegen Christian Wittler ist dagegen bewusst, dass es sein Team mit zwei direkten Konkurrenten um Platz fünf und damit um das Ticket für die Meister-Runde zu tun bekommt. „Wenn wir in diesen beiden Heimspielen sechs Punkte holen, dann würde ich mich schon festlegen, dass uns dann Platz fünf nicht mehr zu nehmen ist“, sagt Wittler. „Elena Willig ist in Urlaub, alle anderen sind soweit fit“, kann Wittler personell weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. „Obermenzing und der NHTC sind für uns zwei Teams auf Augenhöhe, wobei der NHTC den Vorteil hat, dass er am Samstag spielfrei ist“, will Wittler daher am Sonntag personell etwas rotieren.

Für die Herren des Feudenheimer HC steht in der 1. Regionalliga Süd zum Liga-Neustart am Sonntag (12 Uhr) ein Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz an. and

