Mannheim.Dass Moritz Czasa im Rennradsattel sitzt, war so nicht unbedingt geplant. Doch vor drei Jahren verliebte sich der heute 16-Jährige auf einem Flohmarkt auf den ersten Blick in einen Rennrad-Oldtimer mit Stahlrahmen, Rahmenschaltung und fast schon altertümlich anmutenden Pedalhaken. Da allerdings beide Reifen des „Vintage-Bikes“ kaputt waren, musste ein Spezialist her – und der war mit Willi Altig schnell gefunden. Im Radladen der Mannheimer Legende kamen die beiden ins Gespräch – und zwar nicht nur über kaputte Reifen.

Moritz Czasa Geboren: 3. Juni 2002. Eltern: Ernst (67), Rentner; Elke (53), Hausfrau. Geschwister: Keine. Beste Freunde: Plinius, Felix und Benjamin. Schule: Karl-Kübel-Schule, Bensheim. Lieblingsfächer: Sport und Geschichte. Am liebsten online bei: Instagram. Verein: RRC Endspurt Mannheim. Trainer: Willi Altig, Michael Sievers. Vorbild: Rudi und Willi Altig. Traum: Aufnahme in die Nationalmannschaft des BDR.

„Er hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal bei einem Nachwuchsrennen starten will“, erinnert sich der Schüler und von da an ging alles so schnell, wie Moritz nun regelmäßig über die Asphaltbahn im Herzogenried saust: Erfolge bei Einsteiger-Rennen, Aufnahme in den Landeskader, zwei Landesmeisterschaften in der U 17 und bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften vor zwei Wochen in Dudenhofen nun U-17-Titelträger im Zweier-Mannschaftsfahren sowie Bronze mit dem badischen Vierer.

„Dafür lohnt sich dann das ganze Training“, strahlt der Lampertheimer im RRC-Trikot noch immer über den Coup. Schließlich sitzt der blonde Schlaks, der mit seinen langen Beinen über optimale Hebel verfügt, oft sechs von sieben Tagen im Sattel – Wettkämpfe am Wochenende eingeschlossen.