Schlusslicht Turanspor lebt noch

Mannheim.In der Fußball-Kreisliga spielten der Tabellenführer und der Verfolger jeweils unentschieden, deshalb bleibt es zwischen dem FK Srbija und der TSG Lützelsachsen beim Abstand von sieben Zählern. In Eichhörnchen-Manier sammelt Schlusslicht Turanspor in der Rückrunde Punkt um Punkt, nach drei Unentschieden holte der 1. FC beim MFC Lindenhof nun einen Dreier.

Ketsch II – Rheinau 2:0 (0:0)

Nach der erneuten Niederlage hat der SC Rot-Weiß Rheinau die Spitze etwas aus den Augen verloren. Auf schwerem Boden spielte sich das Geschehen vor allem zwischen den Strafräumen ab. Erst gegen Ende traf die weiter abstiegsbedrohte Spvgg Ketsch zweimal (82., 88.).

Gartenstadt II – FK Srbija 3:3 (3:1)

Der VfB Gartenstadt überraschte den Tabellenführer und führte nach 24 Minuten mit 3:0. Doch nach der Pause warfen die Serben alles nach vorne, bestimmten die Partie, kamen aber nur noch zum Ausgleich. Der VfB verdiente sich den Punkt.

Viernheim – Reilingen 3:2 (3:1)

Der TSV Amicitia Viernheim spielte schwach, fuhr aber mit viel Glück den elften Sieg in Folge ein. Der SC Reilingen brachte die Südhessen immer wieder durch gefährliche Standards in Verlegenheit.

Friedrichsf. – Lützels. 3:3 (2:1)

Mit dem Unentschieden in einem sehr guten Spiel können beide Teams leben. In der zweiten Hälfte hatte zwar der FC Germania Friedrichsfeld etwas mehr Chancen, doch der entscheidende Treffer gegen die TSG Lützelsachsen fiel nicht.

Lindenhof – Turanspor 0:1 (0:0)

Das schwache, von Nickligkeiten geprägte Spiel gewann der 1. FC Turanspor glücklich, aber nicht unverdient. Denn der MFC Lindenhof war nie wirklich gefährlich.

MFC Phönix – Wallstadt 0:3 (0:0)

Phönix ist nach der Nullnummer wieder in höchster Abstiegsnot, der SpVgg Wallstadt fehlen nur noch zwei Punkte zu Tabellenplatz zwei.

Leutersh. – SV Enosis 0:3 (0:1)

Weil der Angriff des FV Leutershausen vorne schwach agierte und der defensiv starke SV Enosis nicht nur hinten gut stand, sondern durch seinen Torjäger Papadopoulos auch erfolgreich auf Konter lauerte, verloren die Platzherren zurecht.

Weinheim II – Hockenh. 3:1 (0:0)

In einer Partie mit turbulenter Nachspielzeit gewann die TSG Weinheim verdient. 2:0 lagen die Platzherren in der 88. Minute vorn, dann erzielte Marx erst per Strafstoß den Anschluss (90.), sah sofort danach wegen eines Wortgefechts Rot und im Gegenzug gelang der TSG das 3:1.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019